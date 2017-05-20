Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
20 Mayıs 2017
Sultanhisar, Yaşam

Bu da mezar sergisi

Türkiye’de sık sık yaşanan ekonomik krizler birçok sektörü olumsuz etkilerken, ekonomik kriz ve iş durgunluğundan etkilenmeyen öyle bir sektör var ki o da mezarcılar. Aydın’da tek işi mezar yapmak olan mermerci Erdinç Akçay, “Ramazan ile Kurban Bayramı’nda mezar yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesi’nde yaklaşık 20 yıldır mezar işi yapan bir mermer firması Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte geceleri de mezar yapmaya başladı. Onlarca çeşit mezar yaptığını ve müşterilerin talebi doğrultusunda farklı mezarlar da yaptıklarını belirten Erdinç Akçay, birçok sektörde yaşanan ekonomik kriz ve işsizliğin mezarcılık sektöründe yaşanmadığını söyledi. Kalite ve işçiliğine göre 500 TL ile 15 bin TL arasında mezar fiyatlarının değiştiğini belirten Erdinç Akçay, bazı kişilerin kendi mezarını ölmeden önce yaptırdığını belirtti.
“Mezar vitrinine gelip beğeniyorlar”
Birçok kişiye ‘ölüm’ ve ‘mezar’ kelimeleri soğuk gelse de kaçış olmayan bu son için bir çok kişi önceden hazırlık yapıyor. Ölmeden önce kendi mezarını hazırlatanlar ünlü mezarcı Erdinç Usta’nın ya hazır mezarlarından kendine mezar seçiyor ya da hayalini kurduğu mezarın özelliklerini ustaya anlatıp kendine göre bir mezar hazırlatıyor. Kendi mezarını kendisi hazırlamadan ölenler için ise yakınları gelip atölyedeki numune mezarlardan beğeniyor.
Her yıl Recep ayından itibaren mezar vitrinini yenileyen Erdinç Akçay, mezar işlerinin en yoğun olduğu şu günlerde mezar yapmaktan arta kalan zamanlarında daha güzel görünmesi için sergilediği mezarların tozunu almakla meşgul oluyor. Kuşadası’ndan Didim’e Aydın merkezden Buharkent’e kadar çok sayıda müşterisinin olduğunu belirten Erdinç Akçay, Ramazan Bayramına kadar randevu ile çalıştığını belirtti. Karayolu üzerindeki mezar vitrini oldukça dikkat çekerken göz kamaştıran mezarların özellikle ramazan ve kurban bayramı öncesi yok sattığı öğrenildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  1 Mayıs çocuklara yaradı

Share

BENZER HABERLER

Girit mutfağı Kuşadası’nda tanıtıldı

Girit mutfağı Kuşadası’nda tanıtıldı

Kuşadası 8. Geleneksel Engelliler Bahan Şenliği yapıldı

Kuşadası 8. Geleneksel Engelliler Bahan Şenliği yapıldı

Germencik 19 Mayıs gençlik konseriyle coştu

Germencik 19 Mayıs gençlik konseriyle coştu

Kültür Merkezlerinin Yılsonu Sergisi Beğeni Topladı

Kültür Merkezlerinin Yılsonu Sergisi Beğeni Topladı

Söke’de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları

Söke’de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları

Toyran’dan 19 Mayıs Mesajı

Toyran’dan 19 Mayıs Mesajı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Bugün 05/21 60%
Yağmur Olasılığı
Öğleden sonra sağanak yağmur. En yüksek 24°C. DGD rüzgâr BGB değişiyor, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %60.
Yağmur
Bugün 05/21 100%
Yağmur
Yağmur. En düşük 12°C. Rüzgâr GB, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100. Yaklaşık ~ 6 mm yağmur yağışı.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5784

  • Euro

    4,0113

  • BIST

    95.147

  • Altın

    144,5362

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE