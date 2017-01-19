Başkanların Çiçek Davası Sonuçlandı

Aydın’ın Büyükşehir olması ile mahalleye dönen Sultanhisar Atça Belediyesi’nin eski başkanları arasında ‘Çiçek Davası’ yaşandı. Hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla dava açılan Atça eski Belediye Başkanı Mustafa Çınar, Nazilli Adliyesi’nde görülen davada beraat ettikten sonra mahkeme çıkışında Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’yı topa tuttu. Çınar, halefi için “önce insan olacaksın, sonra adam, sonra başkan” diyerek 2014’ten bu yana kamu kaynakları ile birilerinin zengin edildiğini iddia etti.

Atça Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 14 bin TL’lik çiçek dağıttığı ve kamu zararı oluşturduğu gerekçesiyle 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra Osman Yıldırımkaya’nın şikayeti üzerine hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla dava açılan Mustafa Çınar, Nazilli Adliyesi’nde görülen davadan beraat etti.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mustafa Çınar, başkanlık yaptığı dönemde sosyal belediyecilik anlayışı güderek hizmet ettiklerini ve yalnızca özel günlerde çiçek dağıtmakla kalmayıp, tiyatro, konser ve birçok etkinliğe imza attıklarını belirtti.

‘6 Milyonluk Bütçeyi Yönetirken 14 Bin TL İçin Mahkemeye Verildik’

Görev süresi boyunca Atça’ya önemli yatırım yaptıklarını kaydeden Mustafa Çınar, “Koskoca çarşının, sanayinin altyapısını yaparak 2 iş makinası ve 1 cenaze taşıma aracı aldık. Çevre düzenlemeleri yaptık. Tüm bunlar bizim sosyal belediyecilik çerçevesi içinde yaptığımız işlerdi. Biz sadece çiçek dağıtmadık. Seminerler, tiyatrolar eğlenceler düzenledik çok güzel şeyler yaptık. Bu da yaptığımız güzel bir etkinlikti. Ne yazık ki eski para ile 6 trilyonluk bütçeyi idare ederken 14 bin liralık çiçekten yargılandık. Allaha şükür beraat ettik. Biz adalete güveniyoruz” dedi.

Kendi döneminde 30 kilometrelik altyapı çalışmasını 900 bin TL’ye tamamladıklarını, buna karşın Osman Yıldırımkaya’nın 9 kilometre için 1 milyon 250 bin TL’den ihaleye çıktığını ifade eden Mustafa Çınar, “Türkiye’nin Paris’i dedikleri Atça’nın alt yapısını bitiremeyen Sayın Yıldırımkaya, Aydınoğlu Mahallesi’nin altyapısını duyduğum kadarıyla 1 milyon 250 bin TL’ye ihale etmiş” dedi.

Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın birilerini zengin etmek adına çaba harcadığını ileri süren Çınar, kendi başkanlığı döneminde hazırlanan altyapı projesinin rafa kaldırıldığını, bunun yerine yeni bir çalışma yaptırılarak birilerine çıkar sağlandığını iddia etti. (İHA)