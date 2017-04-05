AydÄ±nâ€™da define bulundu

AydÄ±nâ€™Ä±n Sultanhisar ilÃ§esine baÄŸlÄ± AtÃ§a mahallesinde yol ve kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri define buldu. Bulunan define polis tarafÄ±ndan karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AtÃ§a â€™da yol ve kanalizasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan belediye personelleri yumuÅŸak toprak arasÄ±nda bir kÃ¼p sikke buldu. BakÄ±r ya da pirinÃ§ olduÄŸu zannedilen sikkeleri gÃ¶ren gÃ¶revliler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§erisinde durumu polise bildirdi. BÃ¶lgeye gelen emniyet gÃ¼Ã§leri bir kÃ¼p sikkeyi gÃ¼venlik amacÄ±yla alarak karakola gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ele geÃ§irilen 300 parÃ§a sikkenin aynÄ± dÃ¶neme ait olduÄŸu belirlenirken MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼’ne baÄŸlÄ± ekipler de konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ã–te yandan aynÄ± bÃ¶lgede polis nezaretinde kazÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. (Ä°HA)