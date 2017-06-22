Atça’da Kaza: 1 Ağır Yaralı

Aydın-Denizli karayolu Atça mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Atça Mevkiinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den Atça’daki evine dönen 09 PA 372 plakalı otomobil sürücüsü 42 yaşındaki Ahmet S., park halindeki 07 CLC 08 plakalı tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet S., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı. (İHA)