Atadan kalma çeşitleri günümüz teknolojisiyle daha verimli hale getirdi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 16 yıldır makam şoförlüğü yapan Muhammet Onur Tezcan, atadan kalma ürünleri günümüz teknolojisini uygulayarak daha verimli getirince bölge çiftçilerine örnek oldu.

Sultanhisar Belediye Başkanının girişimci Makam Şoförü Muhammet Onur Tezcan, atadan kalma tarım ürünlerini yine atadan kalma yöntemlerle değil kendi bulduğu yöntemlerle geliştirerek bir koyup dört almayı başardı. Ailesine ait tarım arazisinde boş zamanlarında tarımla uğraşarak ek gelir elde etmeyi başaran Tezcan, adeta bir koltukta iki karpuz taşıyor.

16 yıldır makam şoförlüğü yaptığını ifade eden Tezcan, tarımla uğraşmayı sevdiğini belirterek; “Makam şoförlüğü görevimin yanı sıra bölgemiz tarım alanı olduğu için bende boş zamanlarımda kahve köşelerinde oturmayı değil toprakla uğraşmayı seçtim. Yaklaşık beş yıldır gelecek gördüğüm domates üretimini sürdürüyorum. Her geçen yıl üretim metotlarını geliştirerek bire dört elde etmeyi başardım. Üretimde özellikle Köy Domatesi, Sofralık Domates, Salçalık Pembe Domates ve Ev Domatesi olarak 4 tür domates üretiyorum. Dedelerimizden, ninelerimizden kalma köy domateslerini günümüzde bulamıyoruz. Atadan kalma bu domates türlerini üretmeye karar verdikten sonra 5 yıl kadar önce çalışmalara başladım. Domateslerin en çok zarar gördüğü kısım olan sulamadan kaynaklı çürüme olaylarının önüne geçebilmek ve su kaybını en aza indirebilmek için mahlaçlama sistemini kullandım. Bu çalışmadan dolayı çok güzel bir verim aldık” dedi.

Dört çeşit domates üretiyor

Dikim yaptığı yaklaşık 3 dekarda 40 tona yakın domates elde ettiğini kaydeden Tezcan, “Bu yıl, salçalık pembe domates, ev domatesi, sofralık domates ve köy domatesi olarak dört çeşit yapmaktayız. Yapmış olduğumuz sistemi bölgede ilk biz yaptığımız için bizden gören çiftçi arkadaşlarımız da bu sisteme döndü. Bu sistemin amacı, domatesin toprağa temasını engellemektir. Aynı zamanda damlama sulama sistemi olmasından dolayı da domatesler sağlıklı sulanabildiği ve toprağa değmediği için daha kaliteli üretime yöneldik. Bu da normal olarak üretimde tonaj artışına sebep oldu. Dolayısıyla ürün de kaliteli olunca fiyata da yansıdı. Biz çok memnunuz. Bu sistemi düşünen çiftçilerimize yardımcı olmak isteriz. Çiftçilerimizin de bu sisteme geçmesini isteriz. Hem daha ekonomik hem daha zararsız hem de ortaya çıkabilecek çürüme olaylarını engelliyor” diye konuştu.

“Mahsul, bire dört verdi”

Atadan kalma sistemde normalde fidandan beş ila yedi kilo arası ürün alınmakta iken bu sistemle on iki kiloya çıkardıklarını ifade eden Tezcan, sözlerime şöyle devam etti: “Normalde üç dekardan 12 veya 15 ton alınması gerekirken 36 ila 40 ton arasında hasat yaptık. Ondan dolayı da bu sistemden çok memnun kaldık ve bu sistemi devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Yani bire dört veren sistem ve eskiye nazaran dört kat daha fazla ürün alınıyor. Hem daha kaliteli oluyor hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Kurmuş olduğumuz havuzlu damlama sistemimiz sayesinde sulama otomatik olarak yapılıyor. Kürekle, savakla uğraş vermiyoruz. Alıcı malın kalitesine, lezzetine bakıyor. Geçen sene 18 veya 20 kilo domatesten yaklaşık 3 veya 4 kilo salça elde ettik. Sofralarda kullanıma uygun bir cins ve köy domatesi olduğu, albenisi olduğu için daha çok dikkat çekiyor ve daha güzel fiyata gidiyor. Yani kısaca, yapmış olduğumuz bu çalışma ile atadan kalma ürünlerimizi yine atadan kalma yöntemlerle değil, günümüz teknolojisini uyarlayarak daha verimli ve daha tonajlı almayı amaçladık ve bunu da başardık” (İHA)