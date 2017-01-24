YÄ±ldÄ±zlar basketbol mÃ¼sabakalarÄ± tamamlandÄ±

AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan koordine edilen 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± OkullararasÄ± YÄ±ldÄ±z KÄ±z-Erkek Basketbol TurnuvasÄ± tamamlandÄ±.

Lig usulÃ¼ yapÄ±lan OkullarasÄ± YÄ±ldÄ±z KÄ±z-Erkek Basketbol MÃ¼sabakalarÄ±nda erkekler kategorisinde 16 okul takÄ±mÄ±, kÄ±zlar kategorisinde 4 okul takÄ±mÄ± mÃ¼cadele etti. 29 KasÄ±m 2016 tarihinde baÅŸlayan ve 17 Ocak 2017 tarihinde tamamlanan OkullararasÄ± YÄ±ldÄ±z Erkek Basketbol TurnuvasÄ±, AtatÃ¼rk Spor Salonunda Ã–zel TED Ege Orta Okulu ile Ä°ncirliova BahÃ§eÅŸehir Koleji arasÄ±nda oynanan final mÃ¼sabakasÄ±nda, TED Ege Kolejinin Ä°ncirliova BahÃ§eÅŸehir Kolejini 48 – 46 maÄŸlup etmesiyle sonuÃ§landÄ±.

2016 – 2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± OkullarasÄ± YÄ±ldÄ±z Erkekler Basketbol Ä°l Birincisi Ã–zel TED Ege Orta Okulu, 2â€™nci Ä°ncirliova BahÃ§eÅŸehir Koleji, 3â€™Ã¼ncÃ¼ Ã–zel SÃ¶ke Amerikan KÃ¼ltÃ¼r Orta Okulu ve 4â€™Ã¼ncÃ¼ Ã–zel BaÅŸak Orta Okulu oldu.

KÄ±zlarÄ±n Åžampiyonu Ã–zel Nazilli DoÄŸa Orta Okulu

03 Ocak 2017 tarihinde baÅŸlayan ve 17 Ocak 2017 tarihinde tamamlanan 2016 – 2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± OkullarasÄ± YÄ±ldÄ±z KÄ±zlar Basketbol TurnuvasÄ±nda Ä°l Birincisi Ã–zel Nazilli DoÄŸa Ortaokulu, 2â€™nci KuÅŸadasÄ± Ãœ.Naci AkdoÄŸan Orta Okulu, 3â€™Ã¼ncÃ¼ Karacasu Geyre Orta Okulu ve 4â€™Ã¼ncÃ¼ SÃ¶ke Amerikan KÃ¼ltÃ¼r Ortaokulu oldu.

AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan derece elde eden takÄ±mlara kupa, baÅŸarÄ± belgesi ve sporculara da madalya takdim edildi. Ã–zel TED Ege Orta Okulu ile Ã–zel Nazilli DoÄŸa Orta Okulu 24 – 27 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek grup mÃ¼sabakalarÄ±nda AydÄ±nâ€™Ä± temsil edecek.