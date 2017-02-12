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13 Şubat 2017
Spor

Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan “Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası” Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda başladı.
Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası 1’inci gün müsabakaları tamamlandı. 38, 43, 49, 56 ve 65 kilolarında toplam 72 sporcu minderde ter döktü.
Nefes kesen güreş müsabakalarını Türkiye Güreş Federasyonu Bayankar Milli Takım Sorumlusu Asbaşkanı Mustafa Çakır, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık ve federasyon yetkilileri izledi.
Müsabakalar neticesinde derece elde eden sporculara protokol üyeleri, antrenör ve hakemler tarafından madalya takdim edildi.
Müsabakalar sonunda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın adına Bayanlar Milli Takım Sorumlusu Asbaşkan Mustafa Çakır, Türk güreşine verdiği hizmetlerden dolayı eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e plaket takdim etti.
Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonasının 1’inci gününde büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda derece alan sporcular;
38 Kilo Sıkletinde;
1-Büşra Atanfer-Gençlik ve Spor Kulübü
2-Aleyna Özkan-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü
3-Zeynep Acar-Ovacık Gençlik Spor Kulübü
3-Gamze Güç-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü
43 Kilo Sıkletinde;
1-Zehra Demirhan-Enka Spor Kulübü
2-Şeyma Kızmaz-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü
3-Emine Afşin-Batman Gençlik Spor Kulübü
3-Fadime Çil-Osmaniye Gençlik Spor Kulübü
49 Kilo Sıkletinde;
1-Sinem Köroğlu-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü
2-Melda Dernekçi-Edirne Şahi Spor Kulübü
3-Zühre Nur Bambul-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü
3-Almira Kahramanova-Üzümlü Belediye Spor Kulübü
56 Kilo Sıkletinde;
1-Yağmur Çakmak-İbrahim Özaydın Spor Kulübü
2-Elmas Çelik-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü
3-Halime Kılıçarslan-Siirt Gençlik Spor Kulübü Der.
3-Tuğba Başar-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü
65 kilo Sıkletinde;
1-Merve Karadeniz-Ovacık Gençlik Spor Kulübü
2-Seher Nur Bulut-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü
3-Sevcan Sucu-Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Spor Kulübü
3-Sevda Sarıgimü-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü

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(İHA)

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