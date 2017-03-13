Yıldız atletler Kardeşköy’de yarıştı

2016-2017 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup yarışmaları, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Kardeşköy Atletizm Pistinde gerçekleştirildi.

Yarışlara kızlarda; Aydın, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Muğla ve Bilecik illerinden 75 sporcu, erkeklerde; Aydın, Uşak, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Muğla ve Bilecik illerinden 92 sporcu katıldı.

Yıldız Kızlar 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m. engel, 4×100 m. bayrak yarışı, cirit atma, uzun atlama, yüksek atlama ve gülle atma kategorilerinde, yıldız erkekler ise 100 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m. engel, 4×100 bayrak yarışı, yüksek atlama, üç adım atlama, cirit atma, gülle atma ve uzun atlama kategorilerinde mücadele etti.

Efeler Kardeşköy Atletizm Pistinde 167 sporcunun katımıyla gerçekleştirilen “Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmalarında” kızlarda ve erkeklerde ilk 6 dereceyi elde eden il takımları bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

İki günün toplamında gerçekleştirilen yarışlarda bir üst tura çıkmaya hak kazana kızlar takımında; 1’inci Eskişehir, 2’nci İzmir, 3’üncü Aydın, 4’üncü Muğla, 5’inci Manisa ve 6’ncı Denizli oldu. Erkekler kategorisinde; 1’inci İzmir, 2’nci Eskişehir, 3’üncü Manisa, 4’üncü Aydın, 5’inci Kütahya ve 6’ncı Denizli takımları oldu.

Aydın Takımları Yarı Finalde

Yarışlar neticesinden kızlarda 3’üncü ve erkeklerde 4’üncü olan Aydın Atletizm Karma Takımları ve kategorilerinde ilk altıya girmeyi başaran il takımları 25 – 26 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker yarışlara katılan tüm takımları tebrik etti ve yarı finale çıkmaya hak kazanan Aydın kız ve erkek takımlarına ve diğer il takımlarına başarılar diledi. (İHA)