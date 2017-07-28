VENCE’DEN AYTO’YA TEŞEKKÜR

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Aydın’ı basketbolda temsil eden tek takım olan Efespor’un başarılı Kulüp Başkanı Erdinç Vence, takımın en sıkıntılı gününde şahsen maddi destek veren Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Aydın basınında geniş yer bulan bu duyarlı davranış ve AYTO yönetiminin bu hayati desteği nedeniyle kendilerine teşekkür eden Efespor Kulüp Başkanı Erdinç Vence, daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak şunları söyledi:
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