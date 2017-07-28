VENCE’DEN AYTO’YA TEŞEKKÜR

Aydın’ı basketbolda temsil eden tek takım olan Efespor’un başarılı Kulüp Başkanı Erdinç Vence, takımın en sıkıntılı gününde şahsen maddi destek veren Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bilindiği üzere, Aydın’ın başarılı basketbol takımı Efespor, teminat bedelini yatıramadığı için ligden düşmek üzereyken, 15 bin TL tutarındaki teminat bedeli AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve arkadaşları tarafından şahsen ödenmişti. Yani AYTO Başkanı Ülken ve yönetim kurulu üyeleri, kendi şahsi paralarından ödeme yaparak, Efespor’u ligden düşmekten son anda kurtarmışlardı.

Aydın basınında geniş yer bulan bu duyarlı davranış ve AYTO yönetiminin bu hayati desteği nedeniyle kendilerine teşekkür eden Efespor Kulüp Başkanı Erdinç Vence, daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak şunları söyledi: “Aydın basketboluna can suyu” “Ticaret Odası Başkanımız Sayın Hakan Ülken ve Ticaret odası Yönetim Kurulu, Efespor’un TB2L’de (Türkiye Basketbol 2’nci Ligi) devam edebilmesi için gerekli olan 15000 TL’yi ödemişlerdir, kendilerine teşekkür ederiz. Bundan sonrasında iş, Aydın’ımızın dinamiklerine, iş adamlarına, büyük firmalarına, sanayicilerine, kurumlarına düşmektedir. Hep birlikte bu takımın Aydın’ın takımı olduğu bilinciyle en iyi yerlere gelmesi için çalışacağız.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)