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15 Haziran 2017
Spor

Vedat Budak memleketinin takımıyla anlaştı


Geçen sezon Aydınspor 1923’te forma giyen tecrübeli orta saha oyuncularından Vedat Budak memleketinin takımı olan 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’la anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923 forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Vedat Budak, siyah beyazlılar ile yaşadığı küme düşme vakasının ardından memleketinin 3. Lig ekib Diyarbekirspor’la anlaşma sağladı. Aydınspor 1923’te oynadığı bir sezon içinde kadronun gedikli isimlerinden olmayı başaran Budak, 27 lig 6 kupa maçında olmak üzere toplam 33 kez siyah beyazlı formayı terletti. Efe’de oynadığı bir yıl içinde rakip ağları 3 kez havalandıran Vedat, 2 bin 756 dakika süre aldığı zaman diliminde 16 sarı kart görerek siyah beyazlılarda en fazla sarı kart gören isim olmuştu. 1. Lig tecrübesi bulunan Vedat, geçen yıl play-off finalinde 2. Ligin kapısından dönen memleketinin takımında bu sene şampiyonluk yaşamak için mücadele edecek. Yeşil kırmızılı ekipte şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Vedat, transferin her iki taraf için hayırlı olmasını dile getirdi. (İHA)

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