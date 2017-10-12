V1 Challenge Heyecanı Aydın’a Taşınıyor

Volkicarların heyecan dolu mücadelesine sahne olan V1 Challenge’da sezonun dördüncü randevusu 15 Ekim Pazar günü Aydın’da organize edilecek.

Türkiye’nin tek şehir içi yarışı olan organizasyon, önceki yıllarda olduğu gibi on binlerce izleyiciyi Aydın Malazgirt Meydanı’na toplayacak.

V1 Challenge’ın Aydın’da organize edilecek olan 4. Ayak yarışları, önceki yıllarda olduğu gibi on binlerce motorsporları tutkununu Malazgirt Meydanı’nda bir araya getirecek. Şehir merkezinde özel olarak oluşturulan parkur, rekabetçi yapısı ve görselliğiyle hem pilotlar hem de izleyenler tarafından büyük beğeni topluyor. Yarışmacıların dörtlü gruplar halinde start aldığı eleme sistemi ise tecrübeli pilotların heyecan dolu mücadelesine sahne oluyor.

İzmir’de organize edilen ilk üç yarışın ardından TOSFED desteğiyle yarışan genç pilot Ali Türkkan 106 puanla genel klasmanda ilk sırasında yer alıyor. Burak Çukurova ve Çağlayan Çelik 96 puanla ikinci sırayı paylaşırken onları 51 puana sahip Murat Aksüt takip ediyor.

Aydın halkı tarafından merakla beklenen Volkicarlar, 15 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden hareket ederek şehir turu atacak. Pilotlar saat 13:00’de başlayacak antrenman ve sıralama turları ile piste çıkacak ve günün ilk yarışı saat 15.00’de start alacak. (İHA)