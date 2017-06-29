Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği, Efeler İlçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’ndan başlayıp, Anadolu Bulvarı-Ali İhsan Paşa Bulvarı- Mimar Sinan Bulvarı Kesişme Noktası’nda sonlandı.

Uyuşturucuya karşı pedal çeviren vatandaşlar, bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına zararları hakkında farkındalık oluşturdular.

Bilindiği gibi; Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla 26 Haziran gününü “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak belirlemişti.

Bu kapsamda uyuşturucusuz, temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle uyuşturucunun zararlarına dikkat çekildiği belirtildi. (İHA)