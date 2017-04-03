ÃœniversitelerarasÄ± Basketbol 1. Lig MaÃ§larÄ± KuÅŸadasÄ±â€™nda BaÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye Ãœniversite SporlarÄ± Federasyonu tarafÄ±ndan KuÅŸadasÄ± Belediyesiâ€™nin katkÄ±larÄ±yla dÃ¼zenlenen 1â€™inci Lig Basketbol maÃ§larÄ± KuÅŸadasÄ± Belediyesi UÄŸur Ä°nan Spor Salonuâ€™nda oynanmaya baÅŸlandÄ±.

Son dÃ¶nemde karate ÅŸampiyonasÄ±, kros yarÄ±ÅŸlarÄ± ve biathlon, triatlon ÅŸampiyonalarÄ± gibi Ã¶nemli spor organizasyonlarÄ±na destek veren KuÅŸadasÄ± Belediyesi 3-7 Nisan tarihleri arasÄ±nda oynanacak TÃ¼rkiye Ãœniversite SporlarÄ± Federasyonu 1â€™inci Lig Basketbol maÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Adnan Menderes Ãœniversitesi Erkekler Basketbol TakÄ±mÄ± ile Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi Erkekler Basketbol TakÄ±mÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan ÅŸampiyonaya 15 Ã¼niversite takÄ±mÄ± katÄ±lÄ±yor.

Ä°lk Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼nde grup maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± ÅŸampiyonada Adnan Menderes Ãœniversitesi, Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi, Afyon Kocatepe Ãœniversitesi, Siirt Ãœniversitesi, Dicle Ãœniversitesi, Gaziantep Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Ãœniversitesi Erkek Basketbol takÄ±mlarÄ±yla, EskiÅŸehir Osman Gazi Ãœniversitesi, Mustafa Kemal Ãœniversitesi, Gaziantep Ãœniversitesi, SelÃ§uk Ãœniversitesi, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi, FÄ±rat Ãœniversitesi, AtatÃ¼rk Ãœniversitesi, BartÄ±n Ãœniversitesi Bayanlar Basketbol takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek. (Ä°HA)