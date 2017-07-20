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20 Temmuz 2017
Çevre, Spor

Termiksiz yaşam pedalı Söke’ye ulaştı

Uzun süredir termik santrale karşı duran Amasralılar, çeşitli şekillerde termik santrale hayır kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri 63 yaşındaki bisikletli Necmi Yaman Söke’ye ulaştı.
Amasra’da termiksiz yaşam için Şile’den yola çıkan Necmi Yaman Söke’ye ulaştı. Şile’den yola çıkıp Marmara, Ege ve Akdeniz’i aşarak, Amasra’ya varacak olan Necmi Yaman; Amasra’ya yapılacak termik santrale pedal çevirerek ‘hayır’ diyor. Bartın Platformu’nun bisikletli sözcüsü olan 63 yaşındaki Necmi Yaman, Söke’de mola verdi. Kısa bir molanın ardından Necmi Yaman yeniden termiksiz yaşam için yola koyuldu. (İHA)

 

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