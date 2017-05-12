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12 Mayıs 2017
Spor

Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza

Aydınspor 1923’ün küme düşmesinin ardından siyah beyazlı yönetim, bir alt lige gerilemenin faturasını futbolculara kesip 35 bin TL de para cezası uyguladı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona önce şampiyonluk ardından da play-off hedefiyle devam eden Aydınspor 1923, hedeflerinden bir bir uzaklaşıp son haftalarda da ateş hattından uzaklaşamayınca 3. ligin yolunu tuttu. Sezon boyunca düşme potası içine girmeyen ancak son maçta Tuzlaspor’a mağlup olarak bir alt lige gerileyen Efe’de hem oyunculara hem de yönetime tepkilerin ardı arkası kesilmezken, yönetim ise futbolculara acımadı. Bugsaş ve Tuzla maçlarında bir puan alamayıp takımı 3. Lige düşüren siyah beyazlı oyunculara Aydınspor 1923 yönetimi küme düşmenin bedeli olarak ceza işlemi uyguladı. Siyah Beyazlılar’da Başkan Hidayet Türen ve ekibi Aydın halkına küme düşme acısı yaşatan futbolculara 35’er bin TL ceza kesti. Bu ceza üzerine Aydınspor 1923’te alacağı bulunan bazı futbolcuların ise alacaklarının ceza nedeniyle alamayacağı da öğrenildi. (İHA)

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