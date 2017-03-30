Tahir gol orucunu bozdu

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden AydÄ±nspor 1923â€™e sezon baÅŸÄ±nda transfer olan forvet oyuncusu Tahir BabaoÄŸlu, 9 haftalÄ±k suskunluÄŸunu EyÃ¼p maÃ§Ä±nda bozarak haftalar sonra golÃ¼ hatÄ±rladÄ±.

Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana gol yollarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ÅŸekilde hisseden AydÄ±nspor 1923, forvet oyuncularÄ±ndan da istenileni alamadÄ±. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda siyah beyazlÄ± ekipte bulunan Haluk TÃ¼rkeri, adeta yoklarÄ± oynarken diÄŸer golcÃ¼ oyuncular Nezir Ã–zer ve Tahir BabaoÄŸlu 29 maÃ§lÄ±k lig maratonunda skora Ã§ok fazla etki yapamamakla dikkat Ã§ekti. Gol yÃ¼kÃ¼nÃ¼ orta saha oyuncularÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi Efeâ€™de hafta sonunda sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± EyÃ¼p maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ atan forvet oyuncusu Tahir BabaoÄŸlu bu sezon ligdeki beÅŸinci golÃ¼nÃ¼ kaydetti. Siyah beyazlÄ± takÄ±mda sezon baÅŸÄ±ndan bu yana eleÅŸtirilen oyuncular arasÄ±nda bulunan Tahir, sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ikinci golÃ¼nÃ¼ atarak 64 gÃ¼nlÃ¼k gol orucunu sonlandÄ±rdÄ±. Ligin 19â€™uncu haftasÄ±ndan oynanan Erciyes maÃ§Ä±ndan bu yana gol atamayan golcÃ¼ oyuncu, suskunluÄŸunu bozarak gelecek haftalar iÃ§in de umut verdi. Ã–zellikle Teknik DirektÃ¶r Tolga DoÄŸantez ile daha ofansif bir oyun oynamaya baÅŸlayan siyah beyazlÄ±lar gol yollarÄ±ndaki pozisyonu artarken, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda golcÃ¼lerin ise pozisyonlarÄ± golle taÃ§landÄ±rmasÄ± bekleniyor. (Ä°HA)