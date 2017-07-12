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12 Temmuz 2017
Spor

Taçsız Kralın Adı Didim’de Yaşayacak

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı Meclis toplantısının ikinci birleşiminde Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimi Metin Oktay’ın adının parka verilmesi konusunda karar alındı.
Didim Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı Meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya mazeretli olarak CHP’li Vedat Ege, Sevinç Karataş, Ercan Atasoy, Ali Çağlar, AK Partili Murat Parmaksız, MHP’li Onur Çağlar ve Aydan Aşık Turgut, DSP’li Mustafa Kıray katılmadı.
Gündemin ilk maddesinde ise Hukuk Komisyonuna sevk edilen İş Sağlığı ve iş Güvenliği yönetmeliği AK Partinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise İmar Komisyonuna sevk edilen Galatasaray’ın ve Türk Futbolunun unutulmaz isimi Metin Oktay’ın adının park verilmesi konusu ele alındı. Komisyonun raporuna göre Didim Galatasaraylılar Derneğine tahsisi olmaksızın ve parkta ticari faaliyet olmaksızın, dernek tarafından belirtilen parka Metin Oktay’ın adının verilmesi konusu oy birliğiyle karar verildi. (İHA)

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