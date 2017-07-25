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25 Temmuz 2017
Spor

Sporculara Uyuşturucu ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Aydın’da uygulanmakta olan Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında; Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ücretsiz Yaz-Kış İl Spor Merkezleri spor kurslarına katılan sporculara uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Efeler Atatürk Spor Salonu’nda uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığının zararları hakkında sporculara bilgi verilerek, düzenli spor yapanların yapmayanlara oranla madde ve teknoloji bağımlılığından uzak durabilecekleri konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Ayrıca Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Çocuk Komitesi üyelerince çocuk hakları konusunda sporcularımıza bilgilendirme yapıldı.
Eğitim Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinden devam eden il spor merkezleri kapsamındaki 85 voleybol sporcusunun katılımıyla gerçekleştirildi. Planlanan eğitimler kamu kurumları arasındaki iş birliği arttırılarak madde kullanımı ve bağımlılık olgusunun Aydın ilinde farkındalık oluşturularak madde kullanımın en aza indirilmesi hedeflendi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sporculara yönelik ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimler ayda bir defa tüm yıl boyunca devam edecek. (İHA)

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