Sökespor iki hafta sonra 3 puanla tanıştı

Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta son iki haftada önce Didimspor’a 2-1 yenilen, ardından Çine Madran ile berabere kalan Sökespor, Aliağa deplasmanından 3 puanla döndü.
Pazar günü YGS nedeniyle pazartesi oynanan maçlardan Aliağaspor-Sökespor karşılaşması, Aliağa ilçe stadında oynandı. Maçı Ankara Bölgesi’nden hakemler Aytaç Coşar, yardımcıları Mehmet Koçak, Mikail Can, Alper Akarsu yönetti.
Sökesspor aradığı golü ilk yarının son dakikalarında Kaan Büyükyıldırım ile buldu. Maçın ilk yarısı Sökespor’un Aliağa F.K. karşısında 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Sökespor Aliağa deplasmanından galibiyetle dönerken, Çiğli Belediyespor’un Yeşilköy deplasmanında puan kaybettiği haftada Sökespor maç fazlalığıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. (İHA)