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12 Nisan 2017
Spor

Sökespor Başkanın’dan Çiğli maçı Sonrası Çarpıcı İddialar

Geçtiğimiz Pazartesi günü mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta son maçında Çiğli Belediyespor’a 3-2 yenilerek şampiyonluğu elinden kaçıran Sökespor, şoku üzerinde atmaya çalışıyor.
Sökespor Kulüp başkanı Yusuf Günal düzenlediği basın toplantısında hem son maçı değerlendirdi, hem de görevinin başında olduğunu açıkladı. Gerçkeleşen basın toplantısında Sökespor Genel kaptanı İsmail Akalın da bulundu.
Verilen kırmızı kartı ve penaltıyı eleştiren Yusuf Günal; Uşakspor’un Çiğli’ye 300 Bin TL teşvik gönderdiğini iddia etti, “Bende belgeleri var gerekirse yayınlayacağım. Çiğlispor yönetimini direkt olarak suçlamak istemiyorum, haberleri var mı, futbolcular kendileri mi yaptılar bu işi bilmiyorum diyen Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal; “Her şeyden öte maçta herkesin çıplak gözle gördüğü bir hakem faciası vardı” dedi.
Bazı taraftarların sosyal medya üzerinden kendilerini hakarete varan sözlerle, aşırıya kaçarak eleştirdiklerini söyleyen Yusuf Günal; “Taraftar iyi günde, kötü günde takımının yanında olur. Benim futbolcularım aslanlar gibi mücadele etti. Onları 9 kişi de yenebilirdik. Bunu herkes gördü. Maalesef hakem 83’e kadar 10 kişi oynattı bizi, baktı gördü biz yükleniyoruz bir kart daha gösterdi. Hatalarımız var, yok değil. Özeleştirimizi yapıyoruz. Takım kaptanıysan itirazdan kart yemeyeceksin” dedi.
Görevlerinin başında olduklarını belirten Yusuf Günal; “Bu yıl olmadı ancak önümüzdeki sene olacak. Bize güvenen bizimle devam eder. Biz; futbolcu, taraftar ve yönetim bazında bize inananlarla devam ederiz. Ben sezon boyunca ne futbolcuları, ne yönetimdeki arkadaşlarımı, ne de taraftarlarımı üzdüm. Bilmeden üzdüklerimiz varsa da özür dilerim. Ben bu takımın başındayım. Bu takım 3. Lige çıkana kadar da bırakmayı düşünmüyorum” dedi.
Sökespor’un bu sezon farklı bir hava yakaladığını ve şampiyonluk yolunda sonuna kadar mücadele verdirğini söyleyen Yusuf Günal; “Söke’de her kademede, herkes bize destek verdi, takımımızın yanında oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

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