Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Temmuz 2017
Spor

Sökeli Mehmet Keçe, Kırkpınar’da güreşecek

Sökeli başpehlivan Mehmet Keçe Atak’ın aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet Keçe, 14-16 Temmuz’da gerçekleşecek 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ter dökecek.
5 yıldır güreşen 17 yaşındaki genç güreşçi, kısa zamana büyük başarılar sığdırmayı başardı. Bugüne kadar 8 birincilik, 4 ikincilik ve 10’un üzerinde üçüncülük dereceleri bulunan Mehmet Keçe; yeni bir başarıyı Edirne Kırkpınar Güreşlerinde de elde etmek istiyor. 3 yıldır Kırkpınar’da er meydanına çıkan Sökeli güreşçi Mehmet Keçe geçen yıl 250 civarında güreşçi arasından destebüyükboy kategorisinde 16’ya kalan sporculardan biri oldu. Çalışmalarını Pendik Güreş İhtisas kulübü çatısı altında sürdüren Mehmet Keçe, babasının izinde güreşte başpehlivanlık unvanını kazanmak istiyor.
656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde küçük orta, küçük boy kategorilerinde mücadele edecek olan Mehmet Keçe’ye Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’dan geldi. Sökeli sporcuya hediye takdim eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Sökeli genç güreşçiye başarılar diledi.
Genç Mehmet Keçe’nin babası Mehmet Keçe tarihi Elmalı yağlı güreşlerinde 3 yıl üst üste başpehlivan olmuş ve yine 1984 tarihi Kırkpınar Güreşlerinde 3. Olarak Söke’ye gurur yaşatmıştı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ADÜ Futbol Takımı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek
Share

BENZER HABERLER

‘Kocamın Nişanlısı’ izleyenleri kırdı geçirdi

‘Kocamın Nişanlısı’ izleyenleri kırdı geçirdi

Afrodisias Dünya Mirası listesine girdi

Afrodisias Dünya Mirası listesine girdi

BAYDAR’DAN AFRODISIAS TEŞEKKÜRÜ

BAYDAR’DAN AFRODISIAS TEŞEKKÜRÜ

BÜYÜKŞEHİRDEN GELİBOLU’YA KÜLTÜR TURU

BÜYÜKŞEHİRDEN GELİBOLU’YA KÜLTÜR TURU

Aydın’da kültür turları devam ediyor

Aydın’da kültür turları devam ediyor

Başak Koleji B-Brass Avrupa turnesini tamamladı

Başak Koleji B-Brass Avrupa turnesini tamamladı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 07/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 39°C. Rüzgâr KKD, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 07/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. BGB rüzgâr GD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6154

  • Euro

    4,1470

  • BIST

    103.183

  • Altın

    141,5893

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE