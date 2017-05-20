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20 MayÄ±s 2017
Spor

SÃ¶keli Levent atletizmdeki baÅŸarÄ±sÄ±yla gÃ¶z doldurdu

SÃ¶ke Hilmi FÄ±rat Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Levent Er, atletizmdeki baÅŸarÄ±larÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.
KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmalarda Ã§eÅŸitli mesafelerde yaptÄ±ÄŸÄ± koÅŸularla adÄ±nÄ± derece alanlar arasÄ±na yazdÄ±rmayÄ± baÅŸaran 15 yaÅŸÄ±ndaki Levent Er, aynÄ± zamanda ilÃ§enin altyapÄ± takÄ±mlarÄ±ndan SÃ¶ke Ä°dman Yurdu kulÃ¼bÃ¼nde futbol oynuyor.
BaÅŸarÄ±larÄ±na 7. SÄ±nÄ±ftayken il kapsamÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmadan ikincilik derecesiyle baÅŸlayan Levent Er, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 300 metrede birincilik, Mersinâ€™de yapÄ±lan okullar arasÄ± 100 mt. bÃ¶lge yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k elde etti. Bu yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genÃ§lik haftasÄ± kapsamÄ±ndaki atletizm yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise 100 mt. mesafesinde koÅŸan Levent Er, birincilik madalyasÄ±nÄ± aldÄ±. (Ä°HA)

 

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