Sökeli doğaseverler antik çağın mermer ocaklarına yürüdü

Söke Belediyesi doğa yürüyüşlerinin 23.’sü gerçekleştirildi.

Doğa harikası Bafa Gölü kıyısında antik çağın mermer ocaklarına yapılan yürüyüş katılımcılara muhteşem bir günün yanında olağanüstü duygularda yaşattı.

Yürüyüş Serçin Mahallesi Kışlasından başladı. 600 yıllık eski köy mevkiine doğru devam eden yürüyüşte eski kale kalıntılarında öğle molası verildi.

Karyalılar döneminde antik dönem yapılarında kullanılan mermerin çıkarıldığı ocakları gezen doğaseverler, antik döneme ait yer döşemelerinden yürüdüler.

Bölgede bulunan Milet, Priene, Didim Apollon gibi antik kentlerde kullanılan mermer koltukların yapıldığı maden ocağında kalıntılar Sökeli doğaseverler tarafından adeta yeniden keşfedildi.

Söke’nin tarihi ve doğal zenginlikleri ile doğaseverleri buluşturan Söke Belediyesi doğa yürüyüşlerinin 23.’sünde 15 km’lik parkur 5 saatte tamamlandı.

Rehberliği Cevdet Üzüm tarafından yapılan yürüyüş katılımcılara yağışlı havaya rağmen keyifli bir gün yaşattı. (İHA)