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16 Şubat 2017
Spor

Sökeli cimnastikçilere 14 madalya 2 kupa

Artistik Cimnastik Aydın İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Müsabakalara Söke’den 22 sporcusuyla katılan Doğa Spor Kulübü; müsabakalardan 14 madalya, 2 kupayla döndü.
Genç kızlar, yıldız kızlar, Küçük kızlar ve minik erkek-kızlar kategorilerinde mindere çıkan Sökeli sporcular Artistik Cimnastik serileri ile göz doldurdu.
Artistik Cimnastik Aydin İl Birinciliği müsabakalarında Selin Polat genç kızlarda 1. ,Melisa Akbay yıldız kızlarda 1., Irmak Günen küçük kızlarda 1., Doğanay Şahin küçük kızlarda 2., Ali Efe Özev minik A erkeklerde 1., Çagan Soğancı minik B erkeklerde 3., Öykü Ceylin Tekdal minik B kızlarda 1., Doğa Çağlın minik kızlarda 2. Oldu.
Takımlarda Rana Tekdemir, Eylül Nisa Şimsek ve Ceren Ercan’dan oluşan minik B kız takımı il 1.’si olurken; Naz Dilber, Irmak Patel ve Açelya Akgün’den oluşan küçük kız takımı il 2.’si olmayı başardı.
Ayrıca İl Müsabakaları sonunda Aydın ilini Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek sporcular da belli oldu.
Öykü Ceylin Tekdal, Rana Tekdemir, Doğa Çağlın Analigte; Irmak Günen, Doğanay Şahin ve Ali Efe Özev Türkiye birinciliğinde mindere çıkacak isimler olacak.
Doğa Dağdelen, Simay Dönmez Cimnastlig de Aydın’ı temsil edecek.

Nehir Elmascan, Ceylin Bilir, İrem bilgen Azra Solmaz, Hilal Herdemgil, Tuana Kabakçı bu yarışmada önümüzdeki yarışmalar için umut veren isimler oldu. (İHA)

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