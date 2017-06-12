SÃ¶keâ€™de ulusal satranÃ§ turnuvasÄ± heyecanÄ± sona erdi

Bu yÄ±l 8’incisi dÃ¼zenlenen SÃ¶ke Belediyesi Remzi ZeytinoÄŸlu SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi. TÃ¼rkiyeâ€™nin 20 ilinden toplam 244 satranÃ§ sporcusunun buluÅŸtuÄŸu ulusal dÃ¼zeydeki turnuvanÄ±n sonunda Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.

SÃ¶ke Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, satranÃ§ tutkunu SÃ¶keli iÅŸ adamlarÄ±ndan Suat ve BÃ¼lent ZeytinoÄŸlu tarafÄ±ndan desteklenen ve Remzi ZeytinoÄŸlu adÄ±na yapÄ±lan Ulusal SatranÃ§ TurnuvasÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸme iÃ§erisinde geÃ§en son gÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ile sona erdi. SÃ¶ke TAYEMâ€™de yapÄ±lan satranÃ§ turnuvasÄ± her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonuâ€™nun programÄ±nda da yer alan satranÃ§ turnuvasÄ± Isparta, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Samsun, TekirdaÄŸ, Ã‡anakkale, Manisa, MuÄŸla, Antalya, Denizli, Samsun, Siirt, Ä°zmir, TekirdaÄŸ, Bursa, Konya, BalÄ±kesir, DÃ¼zce, Burdur ve Osmaniye gibi TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§eÅŸitli yerlerinden toplam 244 sporcuyu katÄ±ldÄ±. 4 kategoride gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiÅŸmeli mÃ¼sabakalarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 8. SÃ¶ke Belediyesi Remzi ZeytinoÄŸlu SatranÃ§ TurnuvasÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni sona erdi.

Dereceye giren sporculara para Ã¶dÃ¼llerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± turnuvanÄ±n kupa ve madalya tÃ¶renine Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet KarakaÅŸ, Ä°ÅŸ AdamÄ± BÃ¼lent ZeytinoÄŸlu, SatranÃ§ Federasyonu AydÄ±n Ä°l Temsilcisi Mustafa Yavuz, Ä°lÃ§e Temsilcisi Levent YÄ±ldÄ±z ve SÃ¶ke Zirai Ãœretim Ä°ÅŸletmesi TarÄ±msal YayÄ±m ve Hizmet iÃ§i EÄŸitim Merkezi (TAYEM) yetkilileri katÄ±ldÄ±.

Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet KarakaÅŸ kupa ve madalya tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÅŸta ZeytinoÄŸlu ailesi olmak Ã¼zere yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen satranÃ§ tutkunlarÄ±na ve ailelerine teÅŸekkÃ¼r etti.

SÃ¶keâ€™de Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren ve bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸmeli karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± turnuva sonunda dereceye giren sporcular ÅŸÃ¶yle;

A Kategorisi: 1.Tuna Ã–zateÅŸ (CM), 2.Åženol Åžahin, 3.Emrah Onay, 4.Ozan Ã–z, 5.Ã–mer Ãœnsal

B Kategorisi: OrÃ§un Ege Tuncer, 2.Efe BarkÄ±n DinÃ§er, 3.YiÄŸit Bora AltundaÅŸar, 4.Nehir YalÃ§Ä±n, 5.Muhammed Yusuf Ã‡elik

C Kategorisi: 1.SelÃ§uk Emre Ã‡olak, 2.Ã‡aÄŸan Erdem BektaÅŸ, 3.Ã–mer Ege Boz, 4.Kerim Erdal Parlakbilek, 5.HÃ¼seyin Bayko

D Kategorisi: 1.Yunus Emre GÃ¼nebakan, 2.Kaan ÃœnÃ¼var, 3.Ediz Tan Aytan, 4.Tuna Pilat, 5.SÄ±tkÄ± Ã–zgÃ¼r SarÄ±

(Ä°HA)