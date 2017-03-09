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09 Mart 2017
Spor

Serkan Balcı futbol sahasında değişim

Nazilli Belediyesi Serkan Balcı tesislerinin antrenman sahası sentetik suni çimden arındırılıp doğal çimle kaplanacak.
Geçtiğimiz yıl Serkan Balcı Spor tesisinde temeli atılan Sporcu Kamp Merkezinin inşaatının tamamlanmasından sonra antrenmanların yapılacağı saha Başkan Haluk Alıcık’ın talimatı ile bakıma alındı. Saha üzerinde kaplı bulunan sentetik çimin tamamen kaldırılması çalışmalarının başlatıldığı Serkan Balcı Futbol sahası yeni sezona kadar doğal çim ile kaplanacak. Şimdiye kadar amatör takımların maçlarını ve antrenmanlarını yaptıkları bu saha artık inşaatı tamamlanan sporcu kamp merkezi ile birlikte Nazilli Belediyesporun profesyonel takımının hizmetine sunulacak.
İnşaatı tamamlanan Sporcu Kamp Merkezi ve suni çimin sökülmesi işlemleri başlayan Serkan Balcı futbol sahasında incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; “Bu tesiste şimdiye kadar Amatör futbol takımları antrenmanlarını ve bazen de maçlarını yapmakta idiler. Geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto’nun katkılarıyla temelini attığımız sporcu kamp merkezi inşaatı tamamlandı. Bu kampımız tamamen profesyonel takımımızın hizmetine sunulacak. Şimdiye kadar suni sentetik çim ile kaplı saha zemin artık doğal çimle kaplanacak. Şu an sahadaki suni çimin sökülme çalışmaları devam ediyor. Söküm işlemlerinin hemen ardından doğal çimler ekilecek. Bu işlemler sırasında sahaya sulama sistemi de yapılacak ve Serkan Balcı Futbol sahası doğal çim sahası ile yeni sezona hazır olacak. Nazilli Belediyesporun amatör takımı ve diğer amatör takımlar da Sümer Futbol sahalarında antrenmanlarını yapabilecek, maçlarını oynayabilecek” dedi. (İHA)

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