SATRANÃ‡ HAKEMLÄ°K KURSU DÃœZENLENÄ°YOR

TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Merkez Hakem Kurulu SatranÃ§ Aday Hakemlik Kursu dÃ¼zenledi.

AydÄ±n GenÃ§lik Spor MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Konferans Salonu’nda 24-26 Mart 2017 tarihlerinde yapÄ±lacak olan kurslara mÃ¼racaatlar online olarak devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren TÃ¼rkiye SantranÃ§ Federasyonu AydÄ±n Ä°l Temsilcisi Mustafa Yavuz, “Aday Hakem kurslarÄ±na iÅŸtirak etmek iÃ§in kursun dÃ¼zenlendiÄŸi ilin temsilcisine ‘Hakem lisansÄ± Ã§Ä±kartmak iÃ§in istenen evraklar ‘ ve Kurs Ãœcretiâ€™ni (100 TL) yatÄ±rÄ±lan Banka Dekontu ile birlikte mÃ¼racaat etmeleri gerekmekte. Dekontun aÃ§Ä±klamasÄ±na mutlaka Kursiyerin AdÄ±, SoyadÄ± ve Ä°l AdÄ±, Kurs TÃ¼rÃ¼, Hakem Kurs Bedeli ifadesi Â de eklenmeli.

Kurs sonucunda baÅŸarÄ±sÄ±z olunduÄŸu takdirde belgeler temsilciliÄŸimiz tarafÄ±ndan iade edilecektir.” dedi.