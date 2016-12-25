Şampiyon develer kozlarını Efeler Diyarı Aydın’da paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyon develerin kıyasıya mücadele ettiği güreşleri 10 binden fazla kişi izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Ayter alanında yapıldı. Aydın’ın ve bölgenin en önemli kültürel zenginliklerinden birisi olan deve güreşlerinde 160 şampiyon deve kıyasıya mücadele etti.

Aydın Valiliği Kupası ve Büyükşehir Belediyesi Kupası ile birlikte gerçekleştirilen 6 ayrı kupa müsabakası izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sn 15 gündür etkili olan soğuk havaların ardından ılık bir Aralık günü yaşayan Aydın’da 10 binden fazla kişi arenaya akın etti. Kupa mücadelelerinde dereceye giren deve sahiplerine ödülleri Vali Ömer Faruk Koçak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi.

Dereceye giren deve sahiplerine kupa ve ödüllerini takdim eden Vali Koçak, “Deve güreşleri hem ilimizde hem de bölgemizde önemli bir kültürü yaşatıyor. Her yıl bu mevsimde yapılan deve güreşleri Aydın’ımızda bugün çok sayıda vatandaşımızı bir araya getirdi. Yaklaşık 10 bin kişi şuan alanda bulunuyor. Bu da deve güreşlerinin halkımız tarafından ne kadar çok benimsendiğinin bir göstergesidir. Bu güreşler uzun zamandır devam eden bir gelenek. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz ve deva etmesini istiyoruz. Belki özümüzdeki yıllarda uluslar arası arenaya yansıyacak şekilde geliştirilmesi sağlanabilir” dedi.

Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri’ne büyük ilgi gösteren Aydınlılara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu ise, “Bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu bizim kültürümüzde var. Bu yılda ülke olarak birçok üzücü hadise yaşadık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerimize şifa diliyorum. Bugün havanın güzel olması nedeniyle Aydın’da birçok vatandaşımız burada bulunuyor. Burada güreş havasından ziyade panayır ortamı yaşanıyor. Aynı zamanda bölgenin en iyi güreşlerinden birisine şahit olduk. Katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)