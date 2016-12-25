Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
25 Aralık 2016
Spor

Şampiyon develer kozlarını Efeler Diyarı Aydın’da paylaştı

{CAPTION}

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyon develerin kıyasıya mücadele ettiği güreşleri 10 binden fazla kişi izledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Ayter alanında yapıldı. Aydın’ın ve bölgenin en önemli kültürel zenginliklerinden birisi olan deve güreşlerinde 160 şampiyon deve kıyasıya mücadele etti.
Aydın Valiliği Kupası ve Büyükşehir Belediyesi Kupası ile birlikte gerçekleştirilen 6 ayrı kupa müsabakası izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sn 15 gündür etkili olan soğuk havaların ardından ılık bir Aralık günü yaşayan Aydın’da 10 binden fazla kişi arenaya akın etti. Kupa mücadelelerinde dereceye giren deve sahiplerine ödülleri Vali Ömer Faruk Koçak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi.
Dereceye giren deve sahiplerine kupa ve ödüllerini takdim eden Vali Koçak, “Deve güreşleri hem ilimizde hem de bölgemizde önemli bir kültürü yaşatıyor. Her yıl bu mevsimde yapılan deve güreşleri Aydın’ımızda bugün çok sayıda vatandaşımızı bir araya getirdi. Yaklaşık 10 bin kişi şuan alanda bulunuyor. Bu da deve güreşlerinin halkımız tarafından ne kadar çok benimsendiğinin bir göstergesidir. Bu güreşler uzun zamandır devam eden bir gelenek. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz ve deva etmesini istiyoruz. Belki özümüzdeki yıllarda uluslar arası arenaya yansıyacak şekilde geliştirilmesi sağlanabilir” dedi.
Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri’ne büyük ilgi gösteren Aydınlılara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu ise, “Bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu bizim kültürümüzde var. Bu yılda ülke olarak birçok üzücü hadise yaşadık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerimize şifa diliyorum. Bugün havanın güzel olması nedeniyle Aydın’da birçok vatandaşımız burada bulunuyor. Burada güreş havasından ziyade panayır ortamı yaşanıyor. Aynı zamanda bölgenin en iyi güreşlerinden birisine şahit olduk. Katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çerçioğlu Deve Güreşinde Terörü Lanetledi

Share

BENZER HABERLER

OTOBÜS ARIZALI

OTOBÜS ARIZALI

BURÇİN ve NADİR’e MUTLULUKLAR

BURÇİN ve NADİR’e MUTLULUKLAR

İHA MUHABİRİ MEHMET SARIKAYA DÜNYA EVİNE GİRİYOR

İHA MUHABİRİ MEHMET SARIKAYA DÜNYA EVİNE GİRİYOR

GİZEM ve EFEHAN DÜNYA EVİNE GİRİYOR

GİZEM ve EFEHAN DÜNYA EVİNE GİRİYOR

BUDAR ÇİFTİNDEN LOKMA HAYRI

BUDAR ÇİFTİNDEN LOKMA HAYRI

ÖZGE ve KÖKSAL’IN MUTLU GÜNÜ

ÖZGE ve KÖKSAL’IN MUTLU GÜNÜ

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

SÜPER LİG

Puan Durumu Fikstur

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE