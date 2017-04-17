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17 Nisan 2017
Spor

Şampiyon Bozdoğan BAL’a yükseldi

Aydın Amatör Süper Lig’de mücadele eden Bozdoğan Belediyespor, sezonu şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige yükseldi.
Aydın Amatör Süper Ligde sezonun son karşılaşmasında kendi sahasında Kuşadası Esnafspor’u ağırlayan yeşil-beyazlılar rakibini 7-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lige yükseldi.
Daha önce iki kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligde önümüzdeki sezon üçüncü kez katılmaya hak kazanan Bozdoğan Belediyesporlu oyuncular, maç sonu sevinçlerini taraftarları ile paylaştı.
Maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşayan Bozdoğan Belediyespor yapılan tören ile şampiyonluk kupasına kavuştu.

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım Aydın’ı BAL’da temsil edecek üç takımdan biri oldu.

 

(İHA)

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