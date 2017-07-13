‘Şamdan Alaçatı’yı Pascal Nouma açacak

Genç işadamları Fırat Özdemir ve Murathan Ekşi’nin müteşebbisi oldukları mekânın 14 Temmuz Cuma akşamı eski futbolcu Pascal Nouma’nın katılımı ile açılacağı duyuruldu.

Açılışını yapacakları mekânın Çeşme’ye ayrı bir renk ve ahenk kazandıracağını belirten Fırat Özdemir, “Hemen hemen her hafta ünlü bir konuğumuz olacak. Saat 23.00 ile 03.00 arası hizmet verecek olan mekânımızda her türlü yerli ve yabancı içecekleri bulmak mümkün. Ayrıca ünlü DJ’ler ile gecelere renk katacağız. Cuma akşamı Çeşme’ye eğlenmeye gelenleri açılışımıza davet ediyoruz” dedi. (İHA)