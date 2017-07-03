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03 Temmuz 2017
Spor

SABANCI’DAN ÇARPICI İDDİALAR

Aydınspor 1923 Kulübü ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan Levent Sabancı; “Bu sevda burada bitmeyecek.” dedi.
Aydınspor 1923 Kulübü kongresinde adaylığını açıkladıktan sonra, Kulüp yöneticileri tarafından üyeliğinin kabul edilmediğini ve bu durumun kendisinde  çeşitli kuşkular uyandırdığını belirten Sabancı Aydın Gar Park’ta bir basın toplantısı düzenleyerek Maliyeye, SSK’ya ve Dernekler Masası’na kulübü kontrol etmesi için çağrıda bulundu.
“TALİMATLA BU İŞLER OLMAZ”
Aydınspor Kulübü yöneticilerinin Kulüple ilgili hiçbir bilgilendirme de bulunmadıklarını iddia eden Sabancı; “Talimatla bu işlerin olmayacağını tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Kimden talimat alıyorsa aldığı talimatla bizi üye yapmamış bulunmakta. Hidayet başkanın bugüne kadar kulübü getirdiği durum ortada, 2. ligdeki bir kulübü 3. lige düşürüp tekrar adayım diye ortaya çıkıp bizi de üye yapmamasına anlam veremiyorum. bizi üye yapmadıklarından dolayı içimize kuşkular düşüyor. Bu saatten  sonra değerli büyüklerimizi, değerli valimiz başka olmak üzere Maliye, SSK ve Dernek Masasını kulübümüzü kontrol etmesini istiyoruz. Çünkü, biz aday yapılmıyorsak bunun bir sebebi olmalı ki, bizi aday yapmıyorlar. Bunu en yakın zamanda kendilerinden öğrenmek istiyoruz. Bizim derdimiz Aydınspor, bu saatten sonra yine elimizden gelen ne varsa destek olmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
“20 TRİLYON BORCU VAR”
Sabancı, Aydınspor 1923 Kulübü’nün 20 trilyon borcu olduğunun söylendiğini iddia ederek; “Kulübün 13 trilyon borcu olduğu söyleniyor, yapılan harcamalarla beraber 20 trilyonu bulduğu söyleniyor. 2’nci Lig’de oynayan bir kulübün 20 trilyonu nasıl bir hiç edildi? Daha şu anda oynayacak futbolcusu yok takımda. Bunların  araştırılması gerekiyor.” dedi.
(KUDRET CAN)

 

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