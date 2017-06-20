Ramazan ayı ya da diğer tatil günleri dolayısıyla ara verilen sporun ciddi kas kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Son yıllarda yaz dönemine denk gelen Ramazan ayında, hava sıcaklıklarının yüksek olması ve vücudun tüm gün susuz kalması sağlık açısından dikkatli olmayı gerektiriyor.

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan spor, doğru yapıldığında olumlu sonuçlanırken Ramazan ya da tatil dolayısıyla ara verildiğinde kas kayıplarına neden oluyor.

Spor yapanların oruç ibadetlerini yaparken özellikle beslenme ve antrenman sıklıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.

“Ramazan’da spora ara vermek kas kaybına neden oluyor”

Eskişehir’de Fitness Koordinatörlüğü yapan Mustafa Karaman, Ramazan ayında havaların da sıcak olmasıyla sıvı kaybının üst seviyelere çıktığını belirtti. Karaman, “İnsanlar oruç tutunca enerji düşüklüğü oluyor. Besin ögeleri az tüketiliyor. Onun için önerim, antrenman sayıları azaltılabilir. Yani haftanın 4-5 günü değil de, 3 güne düşürülebilir. Karbonhidrat ağırlıklı ürünler tüketilmelidir. Çünkü vücuda enerji verir, yorgunluk olayı çözülmüş olur. Bu şekilde beslenilebilir, antrenman yapılabilir. Dediğim gibi spora ara verme olayı çok yanlış. Çünkü spora ara verildikten sonra Ramazan ayından sonraki süreçte başlanılacaktır, vücutta hemen adapte olamayacaktır. Bunun dışında kas kaybı yaşanır, motivasyon düşer dolayısıyla spora ara vermek yanlıştır” dedi. “İftarda protein, sahurda karbonhidrat ağırlıklı beslenin”

Spor yapanların iftar ve sahurda dengeli beslenmeleri gerektiğini aktaran Fitness Koordinatörü Karaman, “İftarda protein ağırlıklı beslenilebilir. Sahurda da karbonhidrat ağırlıklı olarak beslenirlerse, gün boyu vücudu ayakta tutmuş olurlar ve enerji daha yüksek seviyede olur. Protein şöyle; kırmızı et, beyaz etle protein yüklemesi yapabilirler. Karbonhidratta ise, patates haşlaması olabilir. Yani basit karbonhidrat değil de ekmek hamur işi gibi karbonhidratlar tüketilmemeli. Dediğim gibi patates haşlaması, yumurta beyazı gibi yiyeceklerle olabilir” ifadelerini kullandı.

“Kas kaybını engellemek için antrenman sayısını azaltın” İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Germencik Belediyesinden yaşlılar için büyük proje Ramazandan sonraki dönemde insanların sporda aceleci davrandığını sözlerine ekleyen Fitness Koordinatörü Mustafa Karaman şunları dile getirdi: “Havaların ısınmasıyla fitnessa çok yoğunluk verildi. Fitnessa yeni başlayan arkadaşlarımız var. Hemen bir şeyleri yapacağız diye acele ediyorlar. Tabii ki de bu şekilde yanlıştır. Yazın antrenmanlar biraz daha kısa 30-40 dakikalık bir süreçte olması daha iyi olur. Çünkü vücutlarını da çok fazla yormamış olurlar. Havalar sıcak vücut enerjileri düşüyor. Bununla beraber kas kaybı yüzde 100 artıyor. Kas kaybını engellemek için antrenman sayısı azaltılmalıdır.”

(İHA)