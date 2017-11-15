POLİS OKULU – EFESPOR MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Programda, Efespor Basketbol takımı ile Polis Okulu öğrencileri arasında basketbol maçı yapıldı.

Skoru olmayan maçın kazananı dostluk oldu.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, ilk olarak Polis Okulu öğrencileri ile birlikte yemekte biraraya geldi.



Efespor’un çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Efespor Kulüp Başkanı Erdinç Vence, kulübün maddi anlamda çok sıkıntılar yaşadığını belirterek destek istedi.

Program, Polis Meslek Eğitim Merkezi Spor Salonu’nda devam etti. Programa, Vali Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selahattin Acara, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şinasi Dur, Efespor Kulübü Başkanı Erdinç Vence, oyuncular ve öğrenciler katıldı.Efespor’un çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Efespor Kulüp Başkanı Erdinç Vence, kulübün maddi anlamda çok sıkıntılar yaşadığını belirterek destek istedi.Program, Polis Meslek Eğitim Merkezi Spor Salonu’nda devam etti.



“AMACIMIZ, ALDIĞINIZ EĞİTİMİ YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRMEK”

“Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlı hissederek miletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.” diyen Vali Köşger konuşmasını şöyle sürdürdü; Basketbol maçı öncesi bir konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger; “Ülkemizin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir başarı ile yerine getiren Emniyet mensuplarımız, köklü birikim ve tecrübesi ve fedakar mensupları ile halkımızın huzuru için gece gündüz demeden can siperane çalışarak onurlu bir görevi ifa etmektedirler. Bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisindeyiz.” dedi.“Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlı hissederek miletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.” diyen Vali Köşger konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Polisimiz, hukuka, Adalete, Demokratik değerlere her geçen gün bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Çağdaş dünyanın getirisi olan teknolojik ilerlemeler, yeni buluşlar ve demokratik gelişmeler devlet ve devleti oluşturan kurumlardan beklentileri geçmişe göre daha da arttırmıştır. Bu beklentiler güvenlik kuvvetlerinin misyon ve vizyonlarına yeni bir yapılanma getirmiştir. Evrensel düzeyde sizleri eğitip yetiştirmek bizim başlıca görevimiz. Cumhuriyetin temellerini ve milletimizi önemseyen polisler ideal polislerdir. Sizler emsalleriniz arasından seçilerek geldiniz. Bu okulda milletimizin huzur ve güvenliğini koruma amaçlarına yönelik olarak eğitimler alıp kendinizi eğiteceksiniz. Burada öğrendiğiniz bilgilerle vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlayacaksınız. Amacınız, aldığınız eğitimi yaşam biçimine dönüştürmek olmalı.”

Vali Köşger’in konuşmasının ardından Efespor Basketbol takımı ile Polis Okulu öğrencileri arasında kıyasıya bir basketbol maçı gerçekleşti.