POLİS OKULU – EFESPOR MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Programda, Efespor Basketbol takımı ile Polis Okulu öğrencileri arasında basketbol maçı yapıldı.

Skoru olmayan maçın kazananı dostluk oldu.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, ilk olarak Polis Okulu öğrencileri ile birlikte yemekte biraraya geldi.

Basketbol maçı öncesi bir konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger; “Ülkemizin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir başarı ile yerine getiren Emniyet mensuplarımız, köklü birikim ve tecrübesi ve fedakar mensupları ile halkımızın huzuru için gece gündüz demeden can siperane çalışarak onurlu bir görevi ifa etmektedirler. Bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisindeyiz.” dedi.“Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlı hissederek miletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.” diyen Vali Köşger konuşmasını şöyle sürdürdü;