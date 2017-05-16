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16 Mayıs 2017
Spor

Özel sporcular Hemsball turnuvasında buluştu

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel sporculara yönelik Hemsball turnuvası gerçekleştirildi. Hemsball turnuvasına özel sporcular büyük ilgi gösterdi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan turnuvayı yaklaşık 200 kişilik seyirci gurubu takip etti.
Hemsball’u tasarlayan ve geliştiren Murat Altınay Aydınlı özel sporcularla birlikte Hemsball oynadı. Aydında faaliyetlerine devam eden Hemsball Antrenörü Firdevs Türkeli ve Hemsball İl Koordinatörü Tayfun Baysal özel sporculara destek verdi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker “Özel sporcularımıza kurumumuz olarak diğer sporcularımıza oranla daha fazla önem veriyoruz. Birçok sportif branşta özel sporcularımıza hizmet ediyoruz. Sadece sportif anlamda değil kurumumuz olarak Gençlik Merkezimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle engelli kardeşlerimize destek oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde özel sporcularımıza destek veren Murat Altınay’a ve özel sporcularımızı yetiştirip müsabık hale getiren Hemsball Antrenörü Firdevs Türkeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Özel Sporculara yönelik gerçekleştirilen Hemsball Turnuvasının ardından tüm sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tişört ve madalya takdim edildi. (İHA)

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