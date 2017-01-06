Özdemir; “Ben Daha Uzun Soluklu Kalmayı İsterdim”

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Aydınspor 1923 önceki Teknik Direktörü Göksel Özdemir, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Özdemir’i ziyaret esnasında Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Teknik Direktör Özdemir ziyaret esnasında kendisi ile ilgili olarak basında çıkan haberlere cevap verirken Aydınspor 1923’ten ayrılma nedenlerini de açıkladı.

Yaklaşık 10 gün önce Aydınspor 1923’ten ayrıldığını ve bu süre içinde bir çok spekülatif haberlerin yer aldığını söyleyen Teknik Adam, yönettiği 17 maçta yağmurda, soğukta her türlü hava şartlarında basının hep yanında olduğunu söyledi.

Göksel Özdemir, bundan dolayı bütün basın çalışanlarına ve gazete sahiplerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu yaşanan 10 gün içinde destek olanlar oldu. Eleştirenler oldu. Ama benim ağzımdan bir tek kelime dahi çıkmadı. Buraya geliş amacım bu konuyla ilgili olarak sorulacak sorular sorulsun. Cevaplar verilsin. Çünkü bundan sonra konuşulacak her şey Aydınspor’a yarar değil zarar getirir.”

Kendisine Aydınspor 1923’ten neden ayrıldığı soru üzerine, Antrenör Özdemir bunun bir süreç olduğunu ve bu gelgitlerin çok normal olduğunu söyledi.

Dünya’nın her yerinde bunların yaşandığını söyleyen Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Ben ve arkadaşlarım, göreve geldiğimizde bu her zaman için geçerli. Ciddi anlamda sorumluluk taşıyoruz. Çünkü Aydın’ın ve camianın beklentilerini biliyoruz. Ama bu süreçte farklı düşündük. Uzun vadeli bir şeyler yapabilir miyiz, dedik. Bunun çerçevesinde de ben çok mütevazi olamayacağım, çalıştığım dönemde başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Vefakar taraftarın eleştirisine sözüm yok. Onu bir kenara koyalım. Onun dışında yönetimsel ve basın anlamında Aydınspor 1923 ilkokulu bitirmemiş bir çocuk. Onun için biz bu çocuğu üniversiteye nasıl taşıyabiliriz? Biz onun planlaması içerisindeydik. Biz bunu ne kadar anlatabildik bu tartışılır. Aydınspor 1923 kendi özkaynaklarına dönmek zorunda. Mutlaka dışarıdan da transfer yapılacaktır. Bu transferler geleceğe yönelik olmalı.