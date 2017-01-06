Özdemir; “Ben Daha Uzun Soluklu Kalmayı İsterdim”

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Aydınspor 1923 önceki Teknik Direktörü Göksel Özdemir, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Özdemir’i ziyaret esnasında Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Teknik Direktör Özdemir ziyaret esnasında kendisi ile ilgili olarak basında çıkan haberlere cevap verirken Aydınspor 1923’ten ayrılma nedenlerini de açıkladı.
Yaklaşık 10 gün önce Aydınspor 1923’ten ayrıldığını ve bu süre içinde bir çok spekülatif haberlerin yer aldığını söyleyen Teknik Adam, yönettiği 17 maçta yağmurda, soğukta her türlü hava şartlarında basının hep yanında olduğunu söyledi.
Göksel Özdemir, bundan dolayı bütün basın çalışanlarına ve gazete sahiplerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;
“Bu yaşanan 10 gün içinde destek olanlar oldu. Eleştirenler oldu. Ama benim ağzımdan bir tek kelime dahi çıkmadı. Buraya geliş amacım bu konuyla ilgili olarak sorulacak sorular sorulsun. Cevaplar verilsin. Çünkü bundan sonra konuşulacak her şey Aydınspor’a yarar değil zarar getirir.”
Kendisine Aydınspor 1923’ten neden ayrıldığı soru üzerine, Antrenör Özdemir bunun bir süreç olduğunu ve bu gelgitlerin çok normal olduğunu söyledi.
Dünya’nın her yerinde bunların yaşandığını söyleyen Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Ben ve arkadaşlarım, göreve geldiğimizde bu her zaman için geçerli. Ciddi anlamda sorumluluk taşıyoruz. Çünkü Aydın’ın ve camianın beklentilerini biliyoruz. Ama bu süreçte farklı düşündük. Uzun vadeli bir şeyler yapabilir miyiz, dedik. Bunun çerçevesinde de ben çok mütevazi olamayacağım, çalıştığım dönemde başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Vefakar taraftarın eleştirisine sözüm yok. Onu bir kenara koyalım. Onun dışında yönetimsel ve basın anlamında Aydınspor 1923 ilkokulu bitirmemiş bir çocuk. Onun için biz bu çocuğu üniversiteye nasıl taşıyabiliriz? Biz onun planlaması içerisindeydik. Biz bunu ne kadar anlatabildik bu tartışılır. Aydınspor 1923 kendi özkaynaklarına dönmek zorunda. Mutlaka dışarıdan da transfer yapılacaktır. Bu transferler geleceğe yönelik olmalı.
Genel anlamda süreci idare edemiyoruz. Günlük düşünme hissimiz var. Bugün kazandık iyi, yarın kaybettik kötü. Bu anlayışla bir yere gidemiyoruz. Bir de kişiselleştirmeyi bir kenara koymak gerekir.
Ben kırgınlık olarak yönetime sadece şunu söyledim: Ben daha uzun soluklu kalmayı isterdim. Ve bana devre arasında bir transfer şansı tanınmasını isterdim, diye kırgınlığımı belirttim. Bu süreçten sonra çok şeyler söylendi. Bana sahip çıkan arkadaşlar da oldu. Eleştirenler de oldu. Hepsine saygı duyuyorum. Evinde oturup birileri klavye başında birileri hakaret derecesinde şahsımı eleştirdi. Ya da tam tersi beni göklere çıkartan benim hiç tanımadığım insanlar oldu. Hepsini okurken keyif aldım. Dünya’daki en iyi antrenörler bile eleştiri alıyor.
Antrenörler derneği dün bir açıklama yapmış. Ben onlara öyle bir yetki vermedim. Antrenörleri genel anlamda savunabilirler ama benim oradan ayrılış sürecimle ilgili olarak yetkisi yoktur. Göksel Özdemir’e sahip çıkmaksa niyet, başka bir platformda onu onore eder. Çünkü hiç duydunuz mu Antrenör Derneği Genel Merkezi’nin bir antrenörün bir takımdan ayrılması ile ilgili açıklama yaptığını? Derneğin bu açıklamasını samimi bulmuyorum.
Diğer konu maaşlarla ilgili olarak. Benim çalıştığım bu dönemle ilgili olarak benim alacağım yok. Mevcut yönetim gerek evrak gerek nakitle kapattı. Geçmiş alacaklarımla ilgili olarak da tasarruf bana ait.
Bu süreç bence bir nefes alma süreci. Ben Aydın’da yaşıyorum. Aydınspor’la yine bu hedeflerimize ulaşma zamanı gelecektir. Mevcut yönetimde bu işler de çok yeni. Ben yaklaşık 33 yıldır antrenörlük yapıyorum. Çok profesyonel takımda çalıştırdım. Aydınspor’a da defalarca geldim, gittim. Demek ki bana bir değer veriliyor ki, bu kadar geldim, gittim. Hedeflerimize ulaşamadığımız için üzgünüm. Tabi ki kırgınım. Ama sonuç itibari ile iyi niyetle çalışan insanlar var. Aydınspor yönetici bulamıyor. Mevcut başkan bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanları küstürmemek lazım. Bir tane daha Hidayet Türen bulmak lazım. Sonuçta Hidayet Türen gidip Malatyaspor’a başkan olacak değil ki. Göksel Özdemir Malatyaspor’u çalıştırabilir.
“Alt takımın başına tekrar gelme gibi bir düşünceniz var mı?” sorusuna ise Özdemir, “Geçen sene Fatih Bey’in ricası üzerine altyapıya dönmüştüm. Daha sonra başka takıma gitmiştim. Ama bu süreçte yönetim kuruluna tekrar alt yapıda çalışmayacağımı söyledim. Çünkü biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı.” diyerek yanıt verdi.
(Mehtap Altınkeser)