Okullararası Güreş Türkiye Şampiyonası Didim’de Sürüyor

Didim’de düzenlenen 17-18 yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası İlçe Spor Salonunda düzenleniyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2017 yılı faaliyet programında yer alan 17-18 Yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları 54 ilden 391 sporcu katıldı. 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Didim Spor Salonu’nda gerçekleşecek müsabakalara müsabakay katılan takımların yöneticileri ve sşporcuları dışında Didimliler ilgi göstermezken sabah başlayan müsabakalar öğleden sonra da devam ediyor.

Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy, 17-18 Yaş Okullar arası Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılımın yüksek olduğunu belirterek “Şampiyonaya 170’i Grekoromen güreş stili, 221’i ise serbest güreş stili olmak üzere 391 güreşçinin katıldı. 54 ilden sporcuların yanı sıra antrenör ve idarecilerle birlikte yaklaşık 500 kişiyi Didim’de misafir ediyoruz. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bütün Didimli sporseverleri müsabakalara bekliyoruz” dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ile takım halinde dereceye giren illere kupa ve madalyalar verilecek. (İHA)