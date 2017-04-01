Obeziteyle mücadele için yürüdüler

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Obezite Danışma Merkezince takip edilen danışanların katılımı ile yürüyüş ve egzersiz etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Adnan Menderes Stadyumu’nda Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Obezite Danışma Merkezinde takip edilen danışanların katılımıyla Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Musa Yörük eşliğinde yürüyüş ve egzersiz etkinliği yapıldı.

Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yetersiz fiziksel aktivitenin obezite başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğunu vurgulayarak,düzenli egzersiz yapılmasının, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin her hafta cuma günleri 09:00-10:00 saatleri arasında Adnan Menderes Stadyumunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi. (İHA)