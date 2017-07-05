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05 Temmuz 2017
Spor

Nazillili hakem UEFA’da maç yönetecek

UEFA Avrupa Ligi’nde görev yapan üst klasman hakemi Osman Gökhan Bilir, Nazilli’nin gururu oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu Denizli Bölgesi üst klasman hakemi Nazillili Osman Gökhan Girgin gurur kaynağı oldu.

Sırbistan’ın Vojvodina ile Slovakya’nın Ruzomberok ekipleri arasında 29 Haziran Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu müsabakasında düdük çalan FİFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yardımcılığını yaptı.

Vojvodina Stadyumu’nda oyanan karşılaşmada yan hakem olarak görev alan Bilir, Nazilli’yi Avrupa’da temsil etti. (İHA)

 

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