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06 Nisan 2017
Spor

Nazilli’de milli sevinç

U14 Milli Takımının 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna çağrılan Nazilli Belediyespor’lu kaleci Recep Orta, siyah beyazlı camiada sevince yol açtı.
Teknik Direktör Güngör Şahinkaya yönetiminde 11- 14 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da hazırlık kampı yapacak U14 Milli Takımının aday kadrosu açıklandı. U14 Milli Takımına Nazilli Belediyespor’dan kaleci Recep Aydın Orta’ın çağrılması siyah beyazlı camiada sevinçle karşılandı.
Teknik Direktör Güngör Şahinkaya yönetimindeki U14 Milli Takımı’nın aday kadrosuna Aydın’dan bir futbolcu daha çağrıldı. 2 sezon önce Söke İdman Yurduspor’da lisansı çıkan ve oynadığı futbolla dikkat çekerek Göztepe’ye transfer olan orta saha oyuncusu Altay Özkan ve futbola Karacasuspor’da başlayan daha sonra Nazilli Belediyespor’a transfer olan kaleci Recep Arınç Orta, U14 Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.
Nazilli Belediyespor Kaleci Antrenörü Murat Türkar, Recep Arınç Orta’nın milli kadroya çağrılması üzerine “Çalışmalarımız olumlu sonuç verdi. Recep küçük yaşta yeteneğini konuşturuyor. Daha iyi yerlere gelecek inşallah” ifadelerini kullandı. (İHA)

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