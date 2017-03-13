Nazilliâ€™de Ankara mesaisi baÅŸladÄ±

Son Dakika
Nazilli Belediyespor Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Esat ErgÃ¼ler tesislerinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Nazilli Belediyespor, KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼ gÃ¶zÃ¼ne kestirdi. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Esat ErgÃ¼ler tesislerinde sÃ¼rdÃ¼ren siyah beyazlÄ±lar Teknik DirektÃ¶r Ahmet KazÄ±m Ertem, nezaretinde teknik ve kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Anadolu ÃœskÃ¼dar maÃ§Ä±nda sahaya Ã§Ä±kan futbolcularÄ±n yer almadÄ±ÄŸÄ± antrenmanda Ã§ift kale maÃ§ta yedek oyuncularÄ±n son durumunu yakÄ±ndan gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± yakalayan teknik patron ertem, Mert Ã‡aparâ€™a hazÄ±r ol talimat verdi. (Ä°HA)