Nazilli Yıldırım Demirören Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in adı verilen 5 milyon 200 bin lira tutarındaki spor tesisleri törenle hizmete açıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören Fenerbahçe eski Asbaşkanı Hakan Dinçay’ın cenazesi nedeniyle kendi adını taşıyan tesislerin açılışına katılmazken, açılış, yardımcıları ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tesis açılış programına, Kaymakam İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İcra Kurulu Başkanı Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Aydın eski vekillerinden Ali Uzunırmak, Germencik Beleidye başkanı Ümmet Akın, Daire Müdürleri ve spor camisından çok sayıda isim ve sporcular katıldı.

Yapımına 2015 yılında başlanılan ve TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan Nazili Belelediyespor’un Yıldırım Demirören Spor Tesisleri’nin açılışı için Nazilli’ye gelen heyet mehteran takımı ve sporcuların meşaleleri ile karşılandı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte alana gelen TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İcra Kurulu Başkanı Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç kendilerini karşılayan mehteran takımı ile hatıra fotoğrafı çektirip törene geçtiler.

Törenin açılışında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Futbolu’na efsane futbolcular kazandıran, mazisi başarılarla dolu büyük bir kulüp olan Nazilli Belediyespor’un bir ferdi olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumu belirterek, “Tesislerimiz 6 çim saha, 2 sentetik saha, 2 kamp tesisi ile Türk futboluna hizmet etmek için mücadele etmekte olan profesyonel ligdeki çoğu kulüpte olmayan ve herkese örnek olacak devasa tesislere ve alanlara sahiptir. Bir dönem futbol oynayarak hizmet ettiğim kulübüme, bugün Onursal Başkan ve Belediye Başkanı olarak hizmet etmekten gurur duyuyorum” diyerek toplam 5 milyon 200 bin TL’ye mal olan tesislerin hizmete girmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hüsnü Güreli: “Futbol, barış ve kardeşlik köprüsünün oluşumunda önemli bir unsur”

Konuşmasına açılışa katılamayan Yıldırım Demirören’in selamını ileterek başlayan TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, “Öncelikle isminin verildiği bu modern tesisin açılışına katılamayan Başkanımız Yıldırım Demirören’in sizlere sevgi, saygı ve selamlarını getirdim. Bugün, Belediye Başkanımız’ın da bahsini ettiği gibi, Fenerbahçe As Başkanı Hakan Dinçay’ın cenazesi nedeniyle çok istediği halde aramızda olamadı. Hakan Dinçay kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı Cennet olsun” diyerek futbol ve sporun önemini anlattı. Futbolun yüzyıllardır barış ve kardeşlik köprülerinin oluşmasında önemli bir unsur olduğunu kaydeden Başkanvekili Güreli, “Bu tesisin kurulumunda Sayın Yıldırım Demirören ile Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’ın da ayrı bir yeri olduğunu da belirtmek istiyorum. Ne pahasına olursa olsun yarışmacılığı ön planda tutmak yerine ‘Hem yetiştir, hem Türk Sporu’na kazandır, hem yarıştır” anlayışının Türk Futbolu’ndaki bir çok sorunu çözeceğine TFF olarak inanıyoruz. Bu nedenle son derece modern bir tesis yapılması ve Nazilli Belediyespor’un futbolcularına hizmete sunulması bizleri çok mutlu etti. TFF olarak temel hedefimiz, böyle tesislerimizin çoğalması için kulüplerimize destek olmak. 50. yılına bu sene ulaşmış olan Nazillispor olarak, inanıyorum ki, hayal ettiğiniz başarıların temelini bu tesislerde atacaksınız. İnşallah Nazilli Belediyespor önce 1. Lig’i arkasından da Süper Lig’i görecek. Bu açılış Türk Sporu’nun ihtiyacı olan dostluk köprüsüne de bir örnek teşkil edecek” diyerek tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İbrahim Küçük: “Kaymakamdan TFF’ye yabancı sınırlaması önerisi”

Programın son konuşmasını yapan nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük Türk futbolunda gençlerin önünün açılması için federasyon tarafından bazı değişiklikler yapılmasını istedi. Kaymakam Küçük, “Bugün Nazilli için mutlu ve özel bir gün. Hepimiz Nazilli Belediyesporumuz güzel bir tesise kavuştuğundan dolayı çok sevinçliyiz. Ancak ben ikinci bir kez daha sevinç duyuyorum çünkü, A takımın bu tesislere taşınması ile birlikte yan tarafındaki boş kalan tesis, Gençlik Geliştirme Merkezi olarak altyapıya hizmet edecek. Bu vesile ile Türk Sporu’nun ve Türk Futbolu’nun kurtuluşunun altyapıdan geçtiğine inanan birisi olarak bu binanın ülkemize katkısının büyük olacağına inanıyorum. Gençlerimize yönelik bu kadar tesisi yaparken, seyir zevkinin yanında bu gençlerin yarın oynayabileceği takımlar olması açısından yabancı sınırlamasının da üst liglerde mutlaka gerektiğine işaret etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşma ve zeybek gösterilerinin ardından tesisler dua ile açıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür plaketi sunup Nazilli Belediyespor Forması ile sağlıklı yaşam sandığı hediye etti. (İHA)