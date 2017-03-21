Nazilli Belediyesporâ€™da revizyon

Nazilli Belediyespor yÃ¶netim kurulu teknik kadronun isteÄŸi doÄŸrultusunda Atilla YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Melikâ€™in sÃ¶zleÅŸmelerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshetti. Ramazan ise kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Nazilli Belediyesporâ€™da bahar temizliÄŸi erken baÅŸladÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda transfer ettikleri Atilla YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dan beklediÄŸi verimi alamayan siyah beyazlÄ±lar, teknik kadronun isteÄŸi doÄŸrultusunda futbolcuyla sÃ¶zleÅŸmesini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± feshetti. Nazilli Belediyespor yÃ¶netimi ayrÄ±ca, Melik YeÄŸin ile de anlaÅŸarak yollarÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ramazan kadro dÄ±ÅŸÄ±

Bir sÃ¼redir teknik direktÃ¶r Ahmet KazÄ±m Ertem ile aralarÄ±nda soÄŸuk rÃ¼zgarlar esen Ramazan da sÃ¼resi kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°HA)