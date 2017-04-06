Nazilli Belediyespor’da Of mesaisi devam ediyor

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Bucaspor maçında alınan galibiyetin moraliyle deplasmanda karşılaşacağı Ofspor maçına istekli hazırlanıyor.
Ligin 30. haftasında evinde Bucaspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederek 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Nazilli Belediyespor, hafta sonu Of Spor’u deplasmanda yenerek rahat nefes almak istiyor.
“Gençler Göz Dolduruyor”
Takımda gençlerin ön plana çıktığını belirten teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, Bucaspor karşılaşmasında Mert Çapar’ın golüyle 3 puanı aldıklarını ifade etti.
Kalan maçlarda genç ağırlıklı bir kadro kuracağını belirten tecrübeli çalıştırıcının A takıma altyapıdan oyuncu çıkaracağı öğrenildi.
Öte yandan Esat Ergüler Tesislerinde teknik direktör Ertem yönetiminde çalışan siyah inciler, antrenmanın ilk bölümünde taktik çalıştı. Düz koşuyla idmanı tamamlayan siyah beyazlılarda futbolcuların neşeli oldukları görüldü. (İHA)