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05 Mart 2017
Spor

Nazilli Belediyespor Zonguldak’tan 1 puan çıkardı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarımdan Nazilli Belediyespor, ligin 25. Haftasında deplasmanda konuk olduğu Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay xxx, Önder Çalış xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx
Zonguldak Kömürspor: Osman xx, Erdinç xx, Ercan xxx, Okan Duran xxx, Sefa xx, Turan xxx, Selçuk xxx, Mert xx, Okan Eken xxx, Onur xx (Furkan dk. 90 ?), Hüseyin xx (Sinan dk. 80 x)
Teknik Direktör: Şenol Demir
Nazilli Belediyespor: Ersin xx, Sabri xxx, Hakan xxx, Yüksel xx, Ayhan Tuna xxx, Berkay xxx, Fatih xx, Mert xxx, Zafer xx, Ali x (Melik dk.27 xx-Semih dk. 70 x), Furkan (Abdülkadir dk. 75 x)
Goller: Sabri (dk. 3) (Nazilli Belediyespor) Hüseyin (dk. 27) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Selçuk, Erdinç, Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)

(İHA)

 

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