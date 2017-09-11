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11 Eylül 2017
Spor

Nazilli Belediyespor Evinde Mağlup

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu.
2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı zeminin bozuk olması nedeniyle maç Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynandı.
Stat: Mardin 21 Kasım Stadı
Hakemler: Celal Bayraklı, Hacı Mehmet Ekmekyermez xxx, Veli Ersin Bıçak xxx, Boran Turhan xxx
Şanlıurfaspor: Ömer xx, Mertcan xx, Oğuzhan xxx, Artun xx (Abdülkadir dk. 78 x), Hüseyin xxx, Mehmet xxx, Halil xxx, Okan xx (Tolgahan dk. 63 xx), Muhammed xxx (Feridun dk. 83 x), İzzet xxx, Bahadır xx
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Nazilli Belediyespor: Fatih xx, Turgay xx, Bora xx, Mehmet xx, Fatih xxx, Burhan xx (Abdülkadir dk. 71 xx), Tayfur xx, Mert xx, Nurettin xx, Hakan xx (İlker dk. 59 xx), Hüseyin xx
Teknik Direktör: Fatih Akyel
Goller: Muhammed (dk. 35), Artun (dk. 57) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: İzzet (Şanlıurfaspor) Bora, Gökhan (Nazilli Belediyespor)

(İHA)

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