Nazilli Belediyespor Evinde Fark Yedi

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takÄ±mlarÄ±ndan Nazilli Belediyespor, ligin 32â€™nci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi Kocaeli Birliksporâ€™a 3-0 maÄŸlup oldu.

MaÃ§tan dakikalar:

5. dakikada KÃ¼rÅŸat Ergunâ€™un ceza sahasÄ±nda gÃ¶nderdiÄŸi pozisyonda ceza alanÄ± iÃ§inde defansÄ±n arasÄ±nda iyi yÃ¼kselerek vuran Onurâ€™un kafa ÅŸutunu kaleci Metin, uÃ§arak 90â€™dan Ã§Ä±kardÄ±.

9. dakikada saÄŸ kanattan KÃ¼rÅŸatâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nda Nazilli defansÄ±nda yaÅŸanan karambolde topa iyi yÃ¼kselen Turgay, kaleci Metinâ€™i avlayarak meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 0-1.

20. dakikada saÄŸ kanattan KÃ¼rÅŸatâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nda arka direkte yÃ¼kselen Onurâ€™dan Ã¶nce mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Sabriâ€™nin eline Ã§arpan top sonrasÄ±, maÃ§Ä±n orta hakemi tereddÃ¼tsÃ¼z penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. MeÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§en Onur, kaleci Metinâ€™in bildiÄŸi kÃ¶ÅŸeye sert vurarak topu aÄŸlarla buluÅŸturdu: 0-2.

45. dakikada Zaferâ€™in ara pasÄ±yla buluÅŸan Ali AkburÃ§ Ã§alÄ±mlarla rakip ceza alanÄ±na sokuldu, Aliâ€™nin 3. Ã§alÄ±mÄ±nÄ± defans Ã¶nlerken, dÃ¶nen topla buluÅŸan Fatih Ãœgeâ€™nin yerden plasesini kaleci Ahmet gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol etti.

58. dakikada Kocaelisporâ€™da Emre, orta sahada aldÄ±ÄŸÄ± topla ilerledi. Emreâ€™nin yaklaÅŸÄ±k 30 metreden vurduÄŸu sert ÅŸutu kaleci Metin iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Mertâ€™in sol kanattan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortasÄ±nda Kocaeli defansÄ±nÄ± aÅŸan topa arka direkte yarÄ±m vole vuran Aliâ€™nin ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak Ã¼stten auta Ã§Ä±ktÄ±.

83. dakikada YÃ¼kselâ€™in saÄŸ kanattan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortasÄ±nda Fatihâ€™ten Ã¶nce kaleci Ahmet topu tokatladÄ±. Ceza yayÄ± Ã¼stÃ¼nde topla buluÅŸan GÃ¼rhanâ€™Ä±n ÅŸutunu kaleci Ahmet son anda ayaÄŸÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±rarak mutlak golÃ¼ Ã¶nledi.

89. dakikada saÄŸ kanattan Nazilli ceza alanÄ±na sokulan Umut, Ayhan Tuna ve GÃ¶khanâ€™Ä±n mÃ¼dahalesi ile yerde kaldÄ±. MaÃ§Ä±n orta hakemi ikinci kez penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. MeÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na gelen tecrÃ¼beli ayak AydÄ±n Ã‡etin, sert ÅŸutunda kaleci Metinâ€™in doÄŸru bildiÄŸi kÃ¶ÅŸeden topu aÄŸlarla buluÅŸturdu: 0-3.

Stat: Nazilli Ä°lÃ§e

Hakemler: Ali AdÄ±gÃ¼zel xxx, Mehmet Pekmezci xxx, Yasin KÄ±lÄ±Ã§ xxx

Nazilli Belediyespor: Metin x, Sabri x, Berkay x, Mert Ã‡akar x (Fatih Ãœge dk. 40 x), YÃ¼ksel xx, Zafer x, GÃ¶khan x, Ayhan Tuna x, Ali x (HÃ¼seyin dk. 69 xx), Semih x (GÃ¼rhan dk. 62 x), Mert Ã‡apar xx

Teknik DirektÃ¶r: Ahmet KazÄ±m Ertem

Kocali Birlikespor: Ahmet xxx, KÃ¼rÅŸat xxx, Turgay xxx, Ali Kemal xx (Erdi dk. 80 xx), Umut xxxx, Onur xx (AydÄ±n dk. 45 xx), Fatih xx, UÄŸur xx (Mehmet GÃ¼rkan dk. 74 xx), GÃ¶khan xxx, Emre xx, Burak xx

Teknik DirektÃ¶r: Fatih Akyel

Goler: Turgay (dk. 9), Onur (dk. 20( (P), AydÄ±n (dk. 89) (P) (Kocaeli Birlik Spor)

KÄ±rmÄ±zÄ± Kartlar: Ayhan (dk. 90) (Nazilli Belediyespor) Emre 8dk. 76) (Kocaeli Birlik Spor)

SarÄ± Kartlar: Sabri, Berkay, Zafer, GÃ¶khan (Nazilli Belediyespor)