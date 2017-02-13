Nazilli Belediyespor Evinde Fark Yedi

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, evinde ağırladığı BŞB Erzurumspor’a 4-0 mağlup oldu. Ligin 22. haftasında 30 puanla 7. sırada bulunan siyah beyazlı ekip Nazilli Belediyespor, 40 puanla lider durumda bulunan mavi beyaz formalı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Mert Nobre’nin biri penaltıdan 2 gölü ile yenik düşen ev sahibi ekip ikinci yarıda yine kötü oyununa devam ederek kalesinde 2 gol daha görerek 4-0’lık skorla evinde farklı yenildi.

Karşılaşmayı AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte bu güne kadar kulübe başkanlık yapmış olan isimler stadı dolduran 2 bin civarında ev sahibi taraftarla birlikte izledi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500 civarında Erzurumlu ise grup lideri takımlarını desteklemek için tribünde yerini aldı.

Maçtan dakikalar:

Dk. 07; Mustafa’nın ceza çizgisi önünden vurduğu top direkt olarak Kaleci Ersin’de kaldı.

Dk. 09; Faulden doğan serbest vuruşta Ali’nin sert şutu kale direğini sıyırarak üstten auta gitti.

Dk. 14; Ceza alanı içerisinde Erhan’ın kaleye şutunda top Yüksel’in eline çarptı. Karşılaşmanın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Dk. 15 (GOL-P); Mert Nobre’nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Dk. 30; sol kanattan gelişen ani kontratakta Fatih Üge’nin pasında Furkan’ın sert şutu az farkla auta çıktı.

Dk. 39 (GOL); Sağdan ceza alanına giren Mehmet Albayrak’ın altıpas içerisine şutunda Kaleci Ersin’i geçen topa son anda dokunan Mert Nobre kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2

Dk. 56; Fatih Üge’nin ceza alanı çerisine ortasında Ali’nin sert şutunda top Kaleci Ramazan’ın müdahalesi ile kornere çıktı.

DK. 61; Fatih Üge’nin ceza çizgisi üzerine geri pasında Berkay’ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Dk. 64; Nobre’nin pasıyla buluşan Ersel ceza sahasına sokuldu. Ersel’in şutunda topa elle müdahale eden Yüksel sarı kart gördü. Hakemin ardından kırmızı kartını çıkartması ile Nazilli Belediyespor 10 kişi kaldı.

Dk. 65 (GOL-P); Penaltı atışını kullanan Mehmet Albayrak takımının 3. golünü kaydetti. 0-3

Dk. 74 (GOL); Konuk Ekip kontratağında Nobre’nin pasında Ersel’in uzaktan şutu Kaleci Ersin’in yanından ağlarla buluştu. 0-4

Dk. 89; Erdem’in ceza alanı önünden sert şutunda top Kaleci Ersin’de kaldı.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldığında ev sahibi Nazilli Belediyespor, konuk ettiği lider BŞB Erzurumspor’a 4-0’lık skorla farklı yenilerek çok değerli 3 puan kaybetti.

Stat: Nazilli Şehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Ata Bayraktar xx, Hidayet Zeybek xxx

Nazilli Belediyespor: Ersin x, Mehmet Ersavaş xx, Berkay xx, Fatih Üge x, Yüksel xx, Gökhan xx, Furkan x (Dk. 69 Mert Çakar), Ayhan x, Ali xx (Dk.75 Gürhan x), Semih x (Dk. 46 Attila x), Ersoy x

Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren xx, Fırat xx, Mustafa xxx (Dk. 83 Eslem x), Mehmet Albayrak (Dk. 76 Halil x), Mert Nobre xxxx, Erdem xx, Sinan xxx, Ersel xxx, Kemal xx, Ferit xx, Erhan x(Dk. 76 Fatih x)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Goller: Mert Nobre (Dk. 15 P – Dk. 39), Mehmet (Dk. 65-P) Ersel (Dk. 74) (BŞB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Yüksel (çift sarı karttan) (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Ersavaş, Ali (Nazilli Belediyespor) Kemal, Mustafa (BŞB Erzurumspor) (İHA)