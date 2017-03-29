NAZİLLİ BELEDİYESPOR, BUCASPOR’U AĞIRLAYACAK

Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, bu hafta kendi evinde Bucaspor’u ağırlayacak.

Ligin 30’uncu hafta karşılaşmasında, kendisinden 1 sıra aşağıda bulunan Bucaspor’la karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor, kendi evinde kendi seyircisi önünde 3 puanlık galibiyetle sahadan ayrılmak için mücadele verecek.

Nazilli Belediyespor, 37 puanla ligin 11’inci sırasında yer alırken, rakibi Bucaspor ise 36 puana sahip ve 1 puan farkla Nazilli Belediyespor’un 1 sıra gerisinde 12’nci sırada bulunuyor.

Eğer Nazilli Belediyespor kendi evinde oynamanın avantajını kullanamaz ve berabere kalırsa sıralama değişmeyecek. Çünkü 10’uncu sıradaki Kahramanmaraşspor’la puanlar eşitlense bile Nazilli Belediyespor’un bu takımla averaj farkı -5 olduğu için bir üst sıraya çıkması çok düşük ihtimal. Bucaspor’un altındaki Hacettepespor’un da puanı 33 olduğu için Bucaspor’u yakalama ihtimali bulunmuyor. Yani beraberlik halinde her iki takımda mevcut sıralamadaki yerlerinde kalacaklar.

Nazilli Belediyespor, Bucaspor’a yenilmesi durumunda ise yalnızca 3 puan kaybetmekle kalmayacak, sıralamada Bucaspor’un gerisine düşecek.

Galibiyet halinde ise, Kahramanmaraşspor ve Konya Anadolu Selçukspor’un alacağı sonuçlara göre, 2 sıra birden yükselip 9’uncu sıraya çıkması muhtemel.

Pendikspor’un yenilmesi ve averaj farkının kapanması halinde, Nazilli Belediyespor’un tek galibiyetle 8’inci sıraya yükselmesi de ihtimal dahilinde.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)