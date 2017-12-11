Nazilli Belediyespor: 1 Gümüşhanespor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, evinde ağırladığı grup lideri Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte Gümüşhane’den gelen çok sayıda yönetici 750 civarında ev sahibi taraftarla birlikte izledi. Grup lideri takımlarını desteklemek için 100 civarında taraftar açık tribünde yerini aldı. Karşılaşmadan önce Nazilli Belediyespor ve Gümüşhanesporlu oyuncular sahada pankart açarak ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ dediler. Gümüşhanesporlu 100 kadar taraftar ise Filistin ve Türk Bayraklarını yan yana İsaril’i protesto etti. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı ise protokol tribününün altında maç boyunca hücum marşı çalarak takımlarını destekledi.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada orta alanda ani gelişen atakta sağ kanata uzatılan topu Mert Er ceza alanının solunda bekleyen Mert Çapar’a ortaladı. Mert çapar’ın şutunda top defanstan sekti. Pozisyonu takip eden Gökhan çalımlarla kaleye yüklendi. Sert şutunda top kaleciden sekti.

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza yayına az mesafede şutunu atan Mert Çapar’ın topunu kaleci çelmeye çalıştıysa da topu kontrol edemedi. Mert’ten önce tekrar araya giren Kaleci Hasan Hüseyin topu taca attı.

22. dakikada ceza alanı köşesinde faulden doğan serbest vuruşu kullanan Melih, Kaleci Evren’in uzağından topu direkt olarak ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kağan, sol ayağının içiyle topu ağlara gönderi. 0-2

36. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza alanı önünde Mert Çapar’ın ortasında paslarla ceza alanı çizgisine sokulan Mert Er’e uzattı. Mert Er’in sert şutunda topu son anda Kaleci Hasan Hüseyin çeldi. Pozisyonu yakından takip eden Tayfur Emre dönen topa müsait pozisyonda iyi vuramayarak mutlak golü kaçırdı.

67. dakikada ceza yayı çizgisinin hemen önünde serbest vuruş kullanan Halil’in vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

89. dakikadaceza alanı önünde topla buluşan Ayhan Tuna sert vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-2.

Stat: Nazilli Şehir

Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Salim Şanlıer xxx, Ozan Bileyci xxx

Nazilli Belediyespor: Evren x, Bora x, Mehmet x (Gürhan dk. 70 x), Mert Çakar, İlker x (Halil dk. 59 x), Tayfur Emre x (Abdulkadir dk. 76 x) , Mert Er xx, Gökhan xx, Ayhan Tuna x, Hakan x, Mert Çapar xx

Teknik Direktör; Muharrem Uzun

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Recep xx, Furkan x (Berk İsmail dk. 86 x), Musa Sinan x (Oktay dk. 66 x), Serhat xx, Kağan xx, Yiğitcan x, Mehmet Cansın x, Ramazan, Melih Gökçek xx (Melih Ağa dk. 80 x), Dilaver x

Teknik Direktör; Ahmet Yıldırım

Goller: Ayhan Tuna (dk. 89) (Nazilli Belediyespor) Melih Gökçek (dk. 22), Kağan (dk. 24) (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kart: –

Sarı kartlar: Gökhan, Hakan Turan (Nazilli Belediyespor) Yiğitcan, Dilaver, Onur (Gümüşhanespor)