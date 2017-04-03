MÄ°NÄ°K SATRANÃ‡ ÅžAMPÄ°YONLARI BELLÄ° OLDU

AydÄ±n Barosu tarafÄ±ndan bu yÄ±l 3’Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi.

1-2 Nisan tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen turnuvaya, 2006 ve Ã¶ncesi doÄŸumlular ile, 2007 ve sonrasÄ± doÄŸumlular olmak Ã¼zere 2 kategoride toplam 110 satranÃ§ sporcusu katÄ±ldÄ±.

2 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ final maÃ§larÄ±yla sona eren turnuvanÄ±n ardÄ±ndan, her 2 kategoride ayrÄ± ayrÄ± ilk 3’e giren minik sporculara kupa ve madalya, ilk 10’a girenlere ise madalya verildi.

AydÄ±n Barosu BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, kupa ve madalya alan minik satranÃ§ sporcularÄ± kutladÄ±lar ve kendilerine baÅŸarÄ±lar dileyerek Turnuva DirektÃ¶rÃ¼ YaÅŸar Madak’la birlikte geleceÄŸin mÃ¼stakbel bÃ¼yÃ¼k satranÃ§ ÅŸampiyonlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiler.

Turnuva sonunda ilk 10 dereceyi elde eden sporcular ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

2006 ve DAHA Ã–NCE DOÄžANLARDA:

OrÃ§un Ege Tuncer Ã–mer Ãœnsal Åžahin ÃœÃ§ar Eylem Su DoÄŸan Eren Acar Byegarys Jandaylet Åžemsettin UÃ§ar Efe BarkÄ±n DinÃ§er Habib Can Ã‡elik Ã‡aÄŸan Erdem BektaÅŸ

2007 ve DAHA SONRA DOÄžANLARDA:

Baturalp Bostan Mehmet Karakaya Emre Serin Ahmet Faruk Ã–zsoy Kerem Efe Dalar SelÃ§uk Emre Ã‡olak Eren Demirel Alper Ã‡olak Åžuayp Talha Kocabay Mustafa Efe Aslan

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)