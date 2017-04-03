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03 Nisan 2017
Spor

MÄ°NÄ°K SATRANÃ‡ ÅžAMPÄ°YONLARI BELLÄ° OLDU

AydÄ±n Barosu tarafÄ±ndan bu yÄ±l 3’Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi.

1-2 Nisan tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen turnuvaya, 2006 ve Ã¶ncesi doÄŸumlular ile, 2007 ve sonrasÄ± doÄŸumlular olmak Ã¼zere 2 kategoride toplam 110 satranÃ§ sporcusu katÄ±ldÄ±.
2 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ final maÃ§larÄ±yla sona eren turnuvanÄ±n ardÄ±ndan, her 2 kategoride ayrÄ± ayrÄ± ilk 3’e giren minik sporculara kupa ve madalya, ilk 10’a girenlere ise madalya verildi.
AydÄ±n Barosu BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, kupa ve madalya alan minik satranÃ§ sporcularÄ± kutladÄ±lar ve kendilerine baÅŸarÄ±lar dileyerek Turnuva DirektÃ¶rÃ¼ YaÅŸar Madak’la birlikte geleceÄŸin mÃ¼stakbel bÃ¼yÃ¼k satranÃ§ ÅŸampiyonlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiler.
Turnuva sonunda ilk 10 dereceyi elde eden sporcular ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:
2006 ve DAHA Ã–NCE DOÄžANLARDA:
  1. OrÃ§un Ege Tuncer
  2. Ã–mer Ãœnsal
  3. Åžahin ÃœÃ§ar
  4. Eylem Su DoÄŸan
  5. Eren Acar
  6. Byegarys Jandaylet
  7. Åžemsettin UÃ§ar
  8. Efe BarkÄ±n DinÃ§er
  9. Habib Can Ã‡elik
  10. Ã‡aÄŸan Erdem BektaÅŸ
2007 ve DAHA SONRA DOÄžANLARDA:
  1. Baturalp Bostan
  2. Mehmet Karakaya
  3. Emre Serin
  4. Ahmet Faruk Ã–zsoy
  5. Kerem Efe Dalar
  6. SelÃ§uk Emre Ã‡olak
  7. Eren Demirel
  8. Alper Ã‡olak
  9. Åžuayp Talha Kocabay
  10. Mustafa Efe Aslan
(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BaÅŸak Koleji final vizesi iÃ§in Konya'da
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